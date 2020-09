FOTO: Osumljenki zasegli konopljo; ukradel za 25.000 € katalizatorjev

22.9.2020 | 11:55

Konoplja pod streho ...

... in na prostem. (foto: PU Novo mesto)

Policisti PP Šentjernej so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo Okrožnega sodišča Novo mesto in včeraj opravili hišno preiskavo pri 31-letni osumljenki iz okolice Šentjerneja. Našli in zasegli so 46 rastlin, visokih do 2,4 metra, in približno kilogram posušenih rastlinskih delcev, za katere sumijo, da gre za prepovedano konopljo. Zasegli so tudi brizgalko in manjšo posodo s snovjo, za katero prav tako obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Policisti so zasežene predmete poslali v analizo, na podlagi katere bo izdelano strokovno mnenje. Po zaključeni preiskavi bodo zoper osumljenko na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, sporočajo s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V zaselku Belinje na območju Vrhovske vasi je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v štiri zidanice. Po prvih ugotovitvah niso ničesar odnesli, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomi.

Policisti PP Krško so bili obveščeni, da je v soboto v Leskovcu pri Krškem neznanec skozi vrata vlomil v poslovne prostore podjetja in ukradel več katalizatorjev. Škode je za okoli 25.000 evrov, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PU Novo mesto so na območju Brezovice v Podbočju, Pristave ob Krki (PP Krško), Novega mesta in Vinje vasi (PP Novo mesto) izsledili in prijeli 24 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 13 državljani Pakistana, devetimi državljani Bangladeša, državljanom Maroka in državljanom Indije še niso zaključeni.

M. K.