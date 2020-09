FOTO: Ogenj z avtomobila na nadstrešek in streho; huje poškodovan 15-letnik

22.9.2020 | 12:30

Semiški požar (foto: B. V.)

Črnomaljski policisti so bili včeraj nekaj po 15. uri obveščeni o požaru na območju Semiča, kjer se je ogenj z osebnega avtomobila razširil na nadstrešek in ostrešje stanovanjske hiše, zgoreli sta še dve vozili. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastala pa je večja premoženjska škoda. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov in policistov je do požara prišlo zaradi napake na električni napeljavi osebnega avtomobila, parkiranega pod nadstreškom. Okoliščine še preiskujejo in bodo o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Huje poškodovan voznik kolesa z motorjem

Okoli 18. ure so bili policisti PPP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči pri Velikem Slatniku. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 15-letni voznik kolesa z motorjem zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad motorjem in padel. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hujše poškodbe. Policisti so kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, kolo z motorjem zasegli, okoliščine pa še preverjajo.

M. K.