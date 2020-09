Na Senovem 745 metrov nove kolesarske povezave

22.9.2020 | 14:00

Senovo - V občini Krško so danes z odpertjem dodatnih 745 metrov kolesarske poti na Senovem v celoti povezali Krško skozi Brestanico s Senovim s kolesarsko oziroma večnamensko potjo. Naložba v skupni vrednosti 285.000 evrov je po besedah župana Mirana Stanka delno sofinancirana iz evropskega kohezijskega sklada do višine 102.000 evrov.

Kot sporočajo z občine, so izgradnjo tega odseka kolesarske poti začeli novembra lani, naložba pa je obsegala izgradnjo 745 metrov dolge in tri metre široke kolesarske oz. večnamenske poti, ureditev prometne signalizacije, postavitev urbane opreme za kolesarje in ureditev križišča oz. prečkanja javne poti in izgradnjo brvi čez Senovski potok. Novost na tej kolesarski povezavi je tudi števec kolesarjev. Kot je ob tem dodala predsednica sveta KS Senovo Vlasta Moškon, so s to naložbo dani pogoji za bolj varno kolesarjenje.

Novo pridobitev so z otvoritveno vožnjo odprli učenke in učenci OŠ XIV. divizije Senovo, ki so prispevali tudi priložnostni kulturni program, še sporočajo z Občine Krško.

M. K.

