Nesreča v Gabrju

22.9.2020 | 18:25

Danes ob 12.06 sta v ulici Loka v Gabrju, občina Novo mesto, trčili osebni vozili. V nesreči se je poškodovala ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, posuli in počistili razlite motorne tekočine, pomagali pri usmerjanju prometa ter odmaknili poškodovano vozilo na rob ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorela podrast

Ob 9.19 je v Bereči vasi, občina Metlika, gorela podrast na površini 100 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Suhor. Škode ni.

Motorno olje na cesti

Ob 13.58 je bilo na relaciji ceste Potok-Veliki Podljuben razlito motorno olje. Gasilci GRC Novo mesto so razlitje posuli z vpojnim sredstvom.

M. K.