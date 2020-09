V soboto vrhunec praznovanja 100-letnice novomeške pomladi

23.9.2020 | 08:15

Na novinarski konferenci so o vrhuncu tematskega leta spregovorili (z leve): Manca Čampa Pavlin, župan Gregor Macedoni, režiser soareje in ravnatelj APT-a Matjaž Berger, avtorica razstave v Dolenjskem muzeju Jasna Kocuvan Štukelj in direktor Knjižnice Mirana Jarca Luka Blažič. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Obeleževanje 100-letnice novomeške pomladi se bliža svojemu vrhuncu. V soboto, 26. septembra, organizacijski odbor pripravlja dva dogodka – ob 17. uri bodo v Galeriji Dolenjskega muzeja odprli razstavo Let novomeške pomladi, dve uri kasneje pa bo na Kandijskem mostu in Glavnem trgu soareja z naslovom Nekaj dni v septembru 1920-2020 Novo mesto.

Večerni dogodek nastaja v produkciji Anton Podbevšek Teatra in režiji njegovega ravnatelja Matjaža Bergerja. Ta je dejal, da je njegova želja bila, da se vzpostavi nek diahron odnos do zgodovinske avantgarde. To bo soareja stališč, ki so omogočale in ovekovečile umetniško avantgardo, seveda s posebnim poudarkom na avtorjih novomeške pomladi, besedila pa so avtorstvo številnih, ki so skušali v bistvu poudariti »potujitveni učinek skozi nov način gledanja na materiale, na intersubjektivne odnose, na umetniške objekte, na točke, od kje se izjavlja stališče umetniškega objekta«.

Luka Blažič, direktor Knjižnice Mirana Jarca in predsednik organizacijskega odbora 100-letnice novomeške pomladi, je povedal, da so soarejo prilagodili ukrepom za preprečevanje širjenja okužbe s covid-19. »Rešitev smo našli v osrednjem prizorišču, to sta Glavni trg in Kandijski most, ter video prenosu preko sedmih kamer na ostala prizorišča - Muzejske vrtove, grad Grm, Knjižnico Mirana Jarca in novomeško Gimnazijo, na katera vabimo tako povabljene goste kot meščane. Soarejo si bo moč ogledati v živo tudi preko spleta na spletni strani 100pomladi.si in facebooku. Režiser prenosa bo Klemen Dvornik,« je opisal. Vstop na prizorišči na Glavnem trgu in gradu Grm bo mogoč samo s predhodno prijavo.

Obeleževanja jubileja novomeške pomladi so se v osrednjem dolenjskem muzeju lotili z dvema razstavama s spremljajočo publikacijo. Osrednjo z naslovom Let novomeške pomladi, kot že zapisano, odpirajo v soboto, spremljajoča Mladi neznani avantgardni pa je na ogled od konca avgusta. »Želja po rekonstrukciji 1. pokrajinske umetniške razstave je bila skozi zgodovino večkrat prisotna, vendar se je vsakič znova izkazalo, da zaradi več razlogov ni izvedljiva. Kljub temu se nam je zdel uresničljiv cilj reducirane predstavitve del, ki so bila razstavljena na takratni razstavi, s prepletom literarne in glasbene umetnosti. Pri snovanju razstave sem se naslonila na seznam Božidarja Jakca, ki ga je sicer napisal po spominu dobrih 50 let kasneje, in takratne zapise likovnih kritik. Tako razstava prikazuje glavnino likovnih del, in sicer 222 od več kot 300 del devetih od desetih ustvarjalcev, ki so sodelovali na takratni razstavi,« je opisala Jasna Kocuvan Štuklej, kustosinja muzeja in avtorica razstave.

Župan Gregor Macedoni pa je izpostavil, da tematsko leto, posvečeno 100. obletnici novomeške pomladi, ne tematizira zgolj preteklosti, temveč predstavlja tudi aktualno, sodobno produkcijo, ki nastaja v novomeški občini in vzpostavlja most med »takrat« in »danes«.

M. Žnidaršič