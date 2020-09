Dvanajstkrat že imela vodo v hiši

23.9.2020 | 16:00

Leganova hišica v Šmarju je bila ob vsakem večjem nalivu v vodi. (Foto: L. M.)

Dolenje Vrhpolje, Šmarje - V Dolenjem Vrhpolju v šentjernejski občini so se že dlje časa ubadali s hudo težavo - zalednimi vodami. Ob večjih nalivih je voda vaščanom zalivala dvorišča in vrtove.

Zdaj so večji del voda zajeli in speljali po meteorni kanalizaciji v potok Kobila. Položili so 400 metrov kanalizacije z jaški in peskolovi ter na enem delu uredili javno razsvetljavo. Sledila je še obnova cestišča in sicer dvesto metrov povezovalne ceste od naselja do glavne ceste kot nadaljevanje investicije iz lanskega leta. Odstranili so obstoječi dotrajan asfalt in tampon, na novo so izdelali voziščno konstrukcijo in asfaltirali cesto v širini treh metrov, preplastili so še most do glavne ceste.

Težave Leganovih

Z ureditvijo meteorne kanalizacije naj bi se zmanjšali tudi problemi s poplavami ob večjih nalivih v bližnji vasi Šmarje pri Šentjerneju. Tu vaščani večje težave opažajo in povezujejo z porušenjem starega velbanega mostu leta 2001, ob asfaltaciji ceste Šmarje - Zagorka, ko so vgradili premajhne cevi.

Najhuje je pri Leganovih, kjer ob vsakem večjem nalivu poplavlja vrt in tudi hišo. »Obstoječe cevi ne morejo požirati vse vode, ki priteče iz smeri Zagorke oz. Vrhpolja. V hiši sem imela že več kot desetkrat vodo, tako da imam vse uničeno. Na te probleme opozarjam že od leta 2001, a se ne premakne nič," pravi Leganova in omeni neuspešna dopisovanja z občino. V zadnjem neurju 22. julija ji je voda znova v nekaj minutah zalila vrt in hišo.

»Voda je segala do kolen. Zalilo mi je tudi avto na parkirišču. Že 12-krat sem imela vodo v hiši, potem si lahko predstavljate, v kakšnem stanju je pohištvo in ostalo. V kolikor se v kratkem stvar ne bo uredila, se bom primorana obrniti na odvetniško službo. Škoda, ki jo imam od poplav že sedaj, je ogromna,« pravi Leganova.

L. Markelj