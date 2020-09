Pogrešane niso našli, iskanje se danes nadaljuje

23.9.2020 | 07:00

Tudi vodniki z reševalnimi psi so pomagali pri iskanju, akcija se nadaljuje danes ... (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 16.25 uri so na območju naselja Soteska, občina Dolenjske Toplice, pogrešali starejšo osebo. V iskalni akciji so sodelovali policisti, gasilci PGD Soteska, Podturn, Vavta vas in vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije in Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije za Dolenjsko ter krajani. Pogrešane osebe niso našli. Iskalna akcija se bo nadaljevala danes zjutraj.

Izvlekli so ga iz pločevine

Ob 19.12 se je na cesti Bič-Žužemberk, pri odcepu za naselje Gombišče, občina Trebnje, prevrnilo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so izvedli požarno in prometno varovanje, pomagali reševalcem pri izvleku osebe iz vozila in prenosu poškodovanega voznika do reševalnega vozila, razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator ter za čas ogleda policije izvajali usmerjanje prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega voznika odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Vzrok nesreče bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Osji gnezdi na šoli

Ob 17.30 so v Cerkljah ob Krki, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje iz objekta Osnovne šole odstranili osji gnezdi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE, TP DOBLIČKA GORA, TP GRIČ PRI DOBLIČAH;

- od 8.30 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu Grajske njive.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI, izvod Proti Kotu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD STOPIČE;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOROŠKA VAS;

- od 13.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- -od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Dolenje Dule med 8. in 10. uro.

M. K.