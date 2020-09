Vstopne točke za odvzem brisov po potrebi pri vseh zdravstvenih domovih

23.9.2020 | 09:30

Testiranje na covid-19 so na parkirišču že aprila prakticirali tudi pred ZD Trebnje. (foto: arhiv)

Odvzem brisov pri osebah s sumom na okužbo s koronavirusom bo odslej lahko opravljal vsak izvajalec zdravstvenih storitev, je po sestanku z direktorji zdravstvenih domov povedala svetovalka ministrstva za zdravje Simona Repar Bornšek. Opozorila je, da je obremenitev primarne zdravstvene ravni bistveno večja kot pred epidemijo covida-19.

Predstavniki ministrstva za zdravje so se včeraj srečali z direktorji zdravstvenih domov in jim predstavili navodila za delo, ki po besedah Repar Bornškove niso bistveno drugačna od tistih v času epidemije covida-19. A nekaj sprememb vendarle je, predvsem sedaj ni več težav s pomanjkanjem zaščitne opreme.

"Drive in" način

Tako bo odslej bris za testiranje na okužbo z novim koronavirusom lahko jemal vsak izvajalec zdravstvenih storitev, tudi koncesionarji. Ob tem si na ministrstvu želijo, da bi vsi zdravstveni domovi vstopne točke imeli organizirane na t. i. "drive in" način in da bolniki na bris ne bi čakali več kot 24 ur.

Če zdravstveni domovi vstopne točke ne morejo organizirati zaradi pomanjkanja kadra in prostora, pa se po besedah Repar Bornškove lahko povežejo z drugimi zdravstvenimi domovi v regiji. Če bo v neki regiji zelo malo brisov, pa se bo zdravstveni dom morda odločil, da ne potrebuje vstopne točke. Teh mora biti v državi zagotovljenih najmanj 32, je poudarila.

Ob tem je izrazila zadovoljstvo, da so marsikateri zdravstveni domovi v preteklih tednih že vzpostavili vstopno točko, četudi ni bila na seznamu. "Prehajamo na tak način delovanja, kot je sicer običajen, in sicer da vsak zdravnik poskrbi za svojo populacijo oziroma vsak zdravstveni dom lokalno poskrbi za svoje prebivalstvo," je pojasnila.

Mobilne ekipe

Razmišljajo tudi o mobilnih ekipah, ki bi jih vzpostavili prek lokalnih izpostav Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Mobilne ekipe bi bile po besedah Repar Bornškove najbolj uporabne za jemanje večjega števila brisov na terenu, na primer v socialnovarstvenih zavodih.

Po informacijah ministrstva se je v zadnjem tednu sicer izboljšala dostopnost do odvzema brisa. Ponekod zdravniki bolnike na odvzem brisa že naročajo elektronsko, a kot je poudarila Repar Bornškova, je nemogoče vsem svetovati enako, saj imajo različne potrebe in obremenitve.

Sicer še vedno testirajo vse bolnike z znaki respiratornega obolenja, saj je sicer nemogoče izključiti okužbo z novim koronavirusom. Če zboli več družinskih članov ali celo gospodinjstvo, pa je navodilo, da prednostno testirajo odraslo ali najbolj ogroženo osebo, je še pojasnila.

Največje težave zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov

Kljub pričakovanjem, da bo največ vprašanj na včerajšnjem srečanju namenjenih financiranju, pa so direktorji zdravstvenih domov izpostavili največje težave zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov.

Zaradi drugačne in daljše obravnave bolnikov, ki jo zahtevajo ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, je pred obiskom vedno potreben stik z ambulanto po telefonu ali elektronski pošti, klici pa zaradi velikih obremenitev ambulant pogosto ostanejo neodgovorjeni. Na nedostopnost do zdravnika je po besedah Repar Bornškove opozorila tudi zagovornica pacientovih pravic.

"Ker je treba pri vsakem najprej opraviti triažo in ker je treba najprej zagotoviti varno obravnavno tako za zaposlene kot druge bolnike, ni vedno mogoče k zdravniku priti isti dan," je dejala tudi Repar Bornškova, ki sicer dela kot družinska zdravnica v ljubljanskem zdravstvenem domu. Na ministrstvu so jim zato svetovali, naj vzpostavijo dodatne telefonske številke, ki niso vezane na posamezne ambulante in na katerih bi sprejemali klice ter bolnike ustrezno usmerjali.

"Vsaka vročina še ni covid-19, lahko imaš bistveno hujša, nevarna stanja''

Predstavili so tudi algoritem, kako obravnavati bolnika, ki je okužen s koronavirusom ali ima sum na okužbo. Ob tem je poudarila, da se zdravnik na podlagi klinične slike odloči za pregled bolnika, tudi če ima ta povišano telesno temperaturo. "Vsaka vročina še ni covid-19, lahko imaš bistveno hujša, nevarna stanja. Včasih je to z dvema stavkoma jasno in takega bolnika lahko zdravnik sprejme," je poudarila. Dodala je še, da naj bolniki s hudimi akutnimi težavami pomoč poiščejo v urgentnih centrih ali nujnih ambulantah.

V Zdravstvenem domu Ajdovščina se je število obravnav povečalo vsem zdravnikom, ki veliko stvari poskušajo urediti prek telefona, je razmere opisal direktor ajdovskega doma Egon Stopar. "Osebni stik je malce izpadel, vendar vse s ciljem, da se v zdravstvenih domovih po nepotrebnem ne mešajo bolni in manj bolni," je poudaril.

Bolnikom, ki naletijo na težave pri dostopu do zdravnika oziroma zdravstvenih storitev, svetuje, naj se obrnejo na vodstva zdravstvenih domov, ne pa na družbena omrežja. "Poskušajmo do teh stvari pristopati pozitivno in razumeti, da je vse skupaj zelo zahtevno," je še pozval Stopar in zatrdil, da bodo pomagali vsakemu.

O problematiki in možnih rešitvah za izboljšanje položaja zdravnikov družinske medicine pa se je minister za zdravje Tomaž Gantar včeraj pogovarjal s strokovnjaki s katedre družinske medicine na ljubljanski medicinski fakulteti. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki politične koalicije in opozicije. Kot je ministrstvo zapisalo na Twitterju, se je število zdravnikov splošne in družinske medicine v zadnjih desetih letih sicer povečalo za 49 odstotkov, a vendar ta prirast zaenkrat še ne zadostuje potrebam v Sloveniji. "Z omogočanjem boljših delovnih pogojev se obeta tudi več zanimanja med specializanti," so še dodali. Konkretnih sklepov včeraj niso sprejeli, bodo pa pogovore na to temo nadaljevali.

STA; M. K.