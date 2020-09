Zdaj so se mu oddolžili

23.9.2020 | 10:40

Jože Strmec (levo) je poudaril, da je Žabkar med drugim napisal več kot 1.000 pesmi, med katerimi jih je veliko posvetil Beli krajini. (Foto: M. L.)

Spominsko ploščo so odkrili črnomaljski župan Andrej Kavšek (levo), predsednica Belokranjskega muzejskega društva Anica Kopinič in črnomaljski častni občan Jože Strmec, pobudnik postavitve. (Foto: M. L.)

Odslej je na stavbi Glasbene šole Črnomelj spominski napis. Foto: M. L.)

Črnomelj - V Črnomlju so nedavno slovesno odkrili spominsko ploščo duhovniku in književnemu ustvarjalcu Jožetu Žabkarju – Alojziju ob 110-letnici njegovega rojstva. Kot je na slovesnosti dejala predsednica Belokranjskega muzejskega društva Anica Kopinič, so spominsko ploščo želeli postaviti že ob 100-letnici njegovega rojstva, a je niso zaradi nerazumevanja cerkvenih oblasti.

Žabkar se je rodil na Mikotah pri Raki v občini Krško, kot je povedal slavnostni govornik, častni občan občine Črnomelj Jože Strmec, pobudnik postavitve spominskega znamenja. Kot duhovnik je služboval tudi v Metliki in Črnomlju. Med 2. svetovno vojno je skrbel za dušno pastirstvo na osvobojenem belokranjskem ozemlju. Bil je ljudski duhovnik v pravem pomenu besede. Kot je rekel Strmec, se mnogi Belokranjci Žabkarja še vedno spominjajo kot spoštovanja vrednega človeka, »saj nas je spremljal osebno, preprosto, razumsko, čustveno in kulturno«. »Žal je gospod Žabkar leta 1969 zaradi slabih izkušenj s strani nekaterih stanovskih kolegov ter peščice vernikov razočaran zapustil Črnomelj, kljub bodrilni podpori večine vernikov,« je dejal slavnostni govornik Jože Strmec.

O Žabkarju je spregovorila tudi njegova nečakinja Marica Androjna.

Na slovesnosti, ki jo je povezoval Jaka Birkelbach, so nastopili člani gledališke skupine ZIK Črnomelj Eva Starašinič, Bernarda Starašinič in Alojz Hudelja ter učenca Glasbene šole Črnomelj Žak Kump na trobenti in David Kopač s pozavno, oba ob klavirski spremljavi Andreja Kuniča.

M. L.

Galerija