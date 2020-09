Včerajšnji torek skoraj rekorden - 136 okužb, šest pri nas

23.9.2020 | 13:00

Včeraj so v Sloveniji opravili 2616 testiranj na covid-19, 136 jih je bilo pozitivnih. V bolnišnicah se zdravi 65 bolnikov, šest manj kot dan pred tem, en je umrl. 10 bolnikov s koronavirusom pa potrebuje intenzivno zdravljenje, vsi dihajo s pomočjo respiratorja. Trenutno je v državi 1383 ljudi aktivno okuženih.

Okužbo so včeraj potrdili tudi pri štirih oskrbovancih in petih zaposlenih v domovih za starejše ter pri 10 zaposlenih v zdravstvu.

V Sloveniji so doslej potrdili 4694 primerov okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 143 bolnikov s covidom-19.

Spomnimo: V četrtek so ob 3557 testih na okužbo z novim koronavirusom, potrdili 137 primerov okužb. To je ob največ opravljenih testih v enem dnevu tudi rekordno število novih okužb v Sloveniji doslej.

Po starosti

Po starosti je bilo včeraj največ okužb, 30, potrjenih med starimi od 25 do 34 let, 29 okužb med starimi od 45 do 54 let, 27 v starostni skupini 35-44 let. V starostni skupini 55-64 je bilo potrjenih 22 okužb, med starimi od 15 do 24 let je bilo 11 okužb. Po štiri okužbe so beležili med starimi od 5 do 14 let in starejšimi od 85 let. Med mlajšimi otroci, starimi do štirih let, so zabeležili en okužbo, v starostni skupini 65-74 pet okužb in skupini 75-84 tri okužbe.

Po občinah

Okužbe so bile razpršene na 58 občin. Največ, 21, so jih potrdili v Ljubljani, kjer je trenutno 304 ljudi aktivno okuženih. V Mariboru so potrdili devet okužb, v Slovenj Gradcu osem, v Litiji šest in v Slovenskih Konjicah pet. V Kranju so potrdili štiri okužbe, v ostalih občinah manj. Občinam z najmanj eno doslej potrjeno okužbo se je pridružil Bohinj.

Dve okužbi so včeraj potrdili v Sevnici, po eno v Novem mestu, Trebnjem, na Mirni in v Brežicah.

M. K.