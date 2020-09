FOTO: Iščejo 81-letno Marijo Bercko iz Soteske

23.9.2020 | 11:35

Marija Bercko

Soteska - Včeraj v popoldanskih urah so bili na PU Novo mesto obveščeni, da svojci od 10. ure pogrešajo 81-letno Marijo Bercko iz Soteske. Pogrešano so nazadnje opazili, ko je peš hodila po lokalni cesti v smeri proti Velikem Lipovcu.

Marija Bercko je visoka okoli 165 cm in ima sive ravne lase. Oblečena je bila v modro jopico, črne hlače in obuta v modre športne copate. Ko so jo nazadnje opazili, je imela pri sebi palico, s katero si pomaga pri hoji.

Policisti so takoj začeli z aktivnostmi za izsleditev pogrešane, iskalna akcija se nadaljuje tudi danes in v njej poleg policistov sodelujejo gasilci PGD, vodniki enote reševalnih psov in domačini. Policisti območje pregledujejo tudi s pomočjo brezpilotnega letalnika, vendar pogrešane do tega trenutka še niso našli. Prosijo vse, ki bi pogrešano videli ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

M. K.