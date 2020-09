FOTO: 39-letnik se je pečal z drogo in izdeloval tudi mazila

23.9.2020 | 12:20

Foto: PU Ljubljana

Grosupeljski policisti so včeraj v hišni preiskavi pri 39-letniku odkrili 270 gramov posušene konoplje, brizgalko s smolnato snovjo, osem škatlic s kremo iz konoplje in dve večji rastlini konoplje. Zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so hišno preiskavo v okolici Grosuplja opravili na podlagi odredbe pristojnega sodišča in še nadaljujejo z zbiranjem obvestil, so še zapisali na ljubljanski policijski upravi (PU).

M. K.