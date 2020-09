Voznik tovornjaka pod vplivom drog; ustavili so jo dvakrat v eni uri

Včeraj okoli 10.30 so policisti PP Sevnica pri Artu ustavili voznika tovornega vozila irskih registrskih oznak. Ob preverjanju psihofizičnega stanja so na podlagi hitrega testa ugotovili, da 22-letni voznik iz Poljske vozi pod vplivom prepovedanih drog. Odredili so mu strokovni pregled in zasegli manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. 22-letnega voznika so zaradi kršitev privedli v takojšnji postopek pred pristojno sodišče.

Prevelika hitrost - ena se je zaletela, drugi prevrnil

Policisti PP Novo mesto so bili okoli 12. ure obveščeni o prometni nesreči v Gabrju. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil, ki ga je vozila druga voznica. Slednja se je v nesreči lažje poškodovala.

Okoli 19. ure se je zgodila prometna nesreča na cesti med Žužemberkom in Bičem. Trebanjski policisti so ugotovili, da je 68-letni voznik osebnega avtomobila vozil v smeri proti Biču. Pri odcepu za Gombišče je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil po brežini. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in ga odpeljali v bolnišnico.

Brez vozniške, zdaj tudi brez avta

Policisti PP Trebnje so med kontrolo prometa na Mirni včeraj nekaj pred 9. uro ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. Med postopkom so ugotovili, da 22-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ustavili so jo dvakrat v eni uri

Okoli 12. ure so brežiški policisti v Brežicah ustavili 35-letno voznico osebnega avtomobila. Ugotovili so, da gre za voznico, ki ji je bila zaradi kršitev cestno prometnih predpisov uro pred ustavitvijo prepovedana nadaljnja vožnja. Avtomobil Opel astra so ji zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlom na Lebanovi

Na Lebanovi ulici v Novem mestu je okoli 8. ure nekdo razbil steklo osebnega avtomobila in iz predala vrat ukradel denarnico z gotovino, dokumenti in bančnimi karticami. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PU Novo mesto so na območju Velikega Mraševega izsledili in prijeli tri državljane Bangladeša in državljana Pakistana, na območju Vahte pa državljana Maroka. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

