Po dnevu iskanja našli pogrešano gospo

23.9.2020 | 18:10

Ilustrativna fotografija

Pogrešano 81-letno Marijo Bercko iz Soteske so danes nekaj po 14. uri v gozdu našli udeleženci iskalne akcije, ki je potekala od včeraj popoldne. Z gospo je vse v redu, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

V iskalni akciji so sodelovali policisti, gasilci PGD Soteska, Podturn, Vavta vas in vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije in Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije za Dolenjsko ter krajani, policisti pa so območje pregledovali tudi s pomočjo brezpilotnega letalnika.

B. B.