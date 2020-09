Gorel kozolec

24.9.2020 | 07:00

Včeraj ob 12.57 je v naselju Dobravice pri Velikem Gabru, občina Trebnje, gorel kozolec. Še pred prihodom gasilcev so začetni požar začeli gasiti domačini, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Trebnje, Sela pri Šumberku, Zagorica, Log in Veliki Gaber ter objekt pregledali s termokamero.

Dezinfekcija vrtcev

Ob 19.47 so gasilci PGD Sevnica opravili dezinfekcijo kuhinje, notranjih prostorov ter okolico dveh vrtcev v Sevnici.

Izteklo motorno olje

Ob 17.34 je na lokalni cesti Boštanj-Vrh pri Boštanju, občina Sevnica, iz osebnega vozila izteklo motorno olje. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so kraj dogodka zavarovali, preprečili nadaljnje iztekanje, razlite tekočine posuli z vpojnim sredstvom in očistili vozišče.

Ob 16.53 so v Ždinji vasi, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto očistili nanos zemlje in peska s cestišča v dolžini približno 2000 metrov.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča vse uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Zaloka, da je potrebno vodo pred uporabo v prehranske namene prekuhavati zaradi neskladnosti po pravilniku o pitni vodi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORICA, TP ŠPEHARJI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:15 do 15:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FERUM;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA ŽAGO;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE 1, TP ČRMOŠNJICE 2;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE 2;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC, TP BADOVINAC, TP VINJA VAS, TP KONEC PRI PODGRADU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD RATEŽ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP ČUŽNJA VAS nizkonapetostni izvod ZALOKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP PREDISLAVC nizkonapetostni izvod PROTI PIŠECAM med 8.30 in 12. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP DOL nizkonapetostni izvod ZIDANICE ČEZ CESTO - PROTI DOLU med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP ŽABJEK nizkonapetostni izvod LAMPERČE in ŽABJEK nizkonapetostni izvod DROŽANJE med 8.15 in 14.15 uro ter PUGELJ nizkonapetostni izvod JEKOŠ med 8. in 14. uro.

Distribucijska enota Trbovlje - nadzorništvo Radeče obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽIROVNICA - NNO MRZLA PLANINA. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

