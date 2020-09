Dnevi brez avtomobila v Krškem

24.9.2020 | 08:20

Foto: Občina Krško

Krško - Občina Krško je letos v okviru Evropskega tedna mobilnosti Cesto krških žrtev v starem mestnem jedru za motorni promet zaprla od 19. do vključno 22. septembra. Na ulici vse od Dalmatinove pa do Hočevarjevega trga so v teh dneh potekale različne aktivnosti, sporočajo iz občine.

V soboto, 19. septembra, so prostovoljci Zveze prijateljev mladine Krško za otroke pripravili različne delavnice, Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) Območna izpostava Krško pa je pripravila kreativne ulične delavnice, na katerih so ustvarili mestno pobarvanko, s starejšimi otroki pa so na ulici ustvarjali grafite.

Tako v soboto kot v nedeljo je bila v starem mestnem jedru na ogled ulična razstava likovnih del Črkarije z ilustracijo, ki so nastale na poletnih delavnicah v organizaciji JSKD.

V ponedeljek, 21., in torek, 22. septembra, pa je ulica v starem mestnem jedru »pripadala« učenkam in učencem krških osnovnih šol ter krškega vrtca, ki so na ulici ustvarjali, sodelovala pa je tudi ekipa Zdravstvenega doma Krško, Mladinski center Krško je predstavil svojega »Srečka«, program pa je prispevala tudi Športna zveza Krško, še dodajajo na občini.

M. K.

