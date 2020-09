Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo je nevarna - tveganje za nesreče kar štirikrat večje

24.9.2020 | 09:15

Če med vožnjo uporabljate mobilni telefon, je možnost, da boste imeli prometno nezgodo, 4-krat večja, opozarjajo na Policijski upravi Novo mesto.

Policisti so na območju policijske uprave 14. in 15. septembra izvajali poostren nadzor prometa in posebno pozornost namenili uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. V ponedeljek so ugotovili 65 kršitev, v torek pa samo na širšem območju Novega mesta 64.

V avtomobilu le prostoročno telefoniranje

Motnje pozornosti med vožnjo, kamor štejemo tudi uporabo mobilnih telefonov, so lahko tudi dejavnik nastanka prometnih nesreč, poudarjajo na PU. Po nekaterih tujih raziskavah je tveganje za nastanek prometne nesreče kar štirikrat večje, če med vožnjo govorimo po telefonu. Slovenska zakonodaja telefoniranje med vožnjo dovoljuje, a le v primeru, če je v vozilo vgrajena naprava za prostoročno telefoniranje. Kljub temu pa v policiji svetujejo, da med vožnjo ne telefonirate, saj da je vožnja aktivnost, ki ji moramo posvetiti vso našo pozornost!

''V primeru nujne uporabe mobilnega telefona je zato najbolj varno, da se ustavite na primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljujete šele, ko končate s pogovorom,'' še svetujejo na PU Novo mesto.

M. K.