Včeraj 122 okužb (štiri pri nas), dva bolnika umrla; Kacin o zapiranju lokalov

24.9.2020 | 11:35

Včeraj so v Sloveniji opravili 2848 testov na okužbo z novim koronavirusom, 122 oz. dobri štirje odstotki so bili pozitivni. V bolnišnicah se zdravi 63 bolnikov s covidom-19, 13 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrla sta še dva bolnika.

Iz bolnišnice so včeraj odpustili devet bolnikov s covidom-19.

Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 4816 okužb z novim koronavirusom, 145 bolnikov s covidom-19 je umrlo.

Največ oseb se okuži na praznovanjih in večjih domačih dogodkih

Tako dvotedenska pojavnost znaša 68,4 primera na 100.000 prebivalcev. Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnila namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager, gre večinoma za lokalne vire okužb. Največ oseb se okuži na praznovanjih in večjih domačih dogodkih. Veča se število okuženih med zdravstvenimi delavci in v domovih za starejše. Trenutno je okuženih več žensk kot moških, največ okužb pa je v starostni skupini od 45 do 54 let.

Delež okužb, ki so vnesene v državo, pa se je zmanjšal. Tako epidemiologi beležijo vnose iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova ter Avstrije.

Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri dveh zaposlenih v osnovnih šolah in treh vzgojiteljicah. Med učenci so potrdili pet okužb, tri so potrdili med dijaki. Okužbo so potrdili tudi pri dveh otrocih iz vrtca.

V domovih za starejše so v sredo potrdili po en primer pri zaposlenih in oskrbovancih. V socialno varstvenih zavodih pa so okužbo potrdili pri treh zaposlenih in enem varovancu.

Po občinah

Okužbe so včeraj potrdili v 53 občinah po državi; največ znova v Ljubljani, in sicer 24. V Mariboru, Domžalah in Črni na Koroškem so odkrili po osem okužb, po štiri pa v Kranju, Kamniku, Slovenski Bistrici, Pivki in Litiji. Največ trenutno okuženih je v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Pivki, Kamniku in Domžalah.

Dve okužbi so odkrili v Sevnici ter po eno v Novem mestu in Ribnici.

Jelko Kacin: Gostov ni treba poditi iz lokala

Vlada je včeraj zvečer sprejela spremembe odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikov.

Opravljanje gostinske dejavnosti (strežba jedi in pijač) je še vedno mogoče le od 6. ure do 22.30. Odslej pa bo gostinsko dejavnost po 22.30 možno opravljati v primerih hotelske sobne strežbe ter za osebni prevzem jedi in pijač. Gostje, ki bodo ob 22.30 še v gostinskih lokalih, pa bodo morali obisk zaključiti najkasneje v 30 minutah oziroma v eni uri.

Pol ure časa bodo imeli gostje na voljo, da zapustijo lokale, v katerih strežejo preproste jedi in pijače, kot so kavarne, slaščičarne ali bari, do dodatne ure pa bodo imeli čas, da zapustijo gostinske objekte, v katerih strežejo zahtevnejše jedi, kot so restavracije, gostilne ali kmetije, je danes povzel govorec vlade za covid-19 Jelko Kacin.

Kacin je izrazil prepričanje, da "rešitev upošteva argumente in pričakovanja gostinske dejavnosti". Gostincem je sporočil, da gostov ni treba poditi iz lokala, da pa je s strežbo pijače in hrane treba zaključiti ob 22.30.

M. K.; STA