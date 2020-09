Vodni vir Javorovica iz neznanega razloga presahnil

Javorovica - Vodooskrba v Občini Šentjernej je nasploh zelo dobra, a v zadnjem času so se pojavile velike težave – iz neznanega razloga je presahnil vodni vir Javorovica, pravi direktor Komunale Novo mesto, d. o. o., Gregor Klemenčič, tako da se z Občino Šentjernej zdaj ukvarjajo, kako ga nadomestiti z novim. To ne bo enostavno, saj gre za zelo zahtevno, najvišje ležeče območje v občini (Javorovica leži na 550 metrih nadmorske višine).

KAJ SE DOGAJA V PODZEMLJU?

Kot pove Istok Zorko, vodja sektorja vodooskrbe na Komunali Novo mesto, gre za površinski vodni vir, ki se nahaja desno od smučišča in mu pravijo Markovo zajetje. Od tu se s pitno vodo oskrbujejo občani Šentjerneja iz vasi Javorovica, Veliki in Mali Ban, Vovčkova vas, Vrbovci, Stara vas, Ledeča vas, Šentjakob, Gruča in Groblje ter del bližnje kostanjeviške občine.

Že nekaj časa opažajo težave z motnostjo vode, količina vode iz tega vira pa se zmanjšuje, a letos drastično. »To pravzaprav opažamo pri vseh vodnih virih, ki so vezani na prispevnost Gorjancev. Ti postajajo manj »vodnati«. Kaj točno se dogaja v podzemlju, je težko z gotovostjo reči, a dejstvo je, da je količina vode povezana tudi z zimami brez snega in manj padavinami, hidrološka slika pokrajine se pač spreminja,« pravi Zorko in pojasni, da so problem z Javorovico poleti rešili s preusmeritvijo oziroma nadomeščanjem z vodo iz vodnega vira Jezero iz šmarješke občine, kamor so priklopili nižje ležeče vasi. Tako občani niso občutili nobene spremembe, razlike, morda je le tlak malo nižji. Seveda pa to ni dolgoročna rešitev.

