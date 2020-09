Šentjernejčani bodo imeli šentjernejsko žlahtnino!

24.9.2020 | 12:45

Vinko Štemberger z ženo in sinom Gregorjem, uspešnim vinogradnikom, ki je že pred leti prevzel domače podjetje in kmetijo.

Gorzdje je srednje veliko, jagode so debele in zelo prozorne. Peteršiljasta žlahtnina je lahko bela ali rdeča.

Trgači so nazdravili s cvičkom.

Šentjernej - Po vinogradih je zdaj veselo, saj je čas trgatve. Letošnji ambasador cvička Vinko Štemberger iz Šentjerneja je danes povabil na posebno trgatev - trgatev peteršiljaste žlahtnine, stare in redko prisotne trte v naših vinogradih. Priznani dolenjski vinogradniki namreč že nekaj let gojijo to staro sorto francoskega porekla, ki je letos lepo obrodila.

Vinko Štemberger se vanjo enostavno zaljubil, kot pravi. Zato ni čudno, da si je za 70. rojstni dan zaželel, da bi peteršiljasto žlahtnino, ki je dokaj odporna tako na zmrzal kot na bolezni, nasadil v svoj vinograd. In to 70 trt za 70 let! To sorto, ki ji nekateri pravijo tudi peteršiljka, španska ali španjol, so imeli Štembergerjevi že dolgo pri hiši, a le nekaj trt na Pleterskem hribu, pa nekaj doma. Tudi pri drugih vinogradnikih se najde kak primerek, sicer pa ni zelo razširjena. Cenjena je kot okrasna rastlina, a tudi grozdje ima kakovostno in sladko - lahko doseže tudi do 85 ekslov.

Za razmnoževanje oz. sadike je poskrbelo trsničarstvo Lenčič - Ambrožič iz Šmalčje vasi in Štembergerjevi so pred štirimi leti njivo za šentjernejskim hipodromom zasadili z vinsko trto - kot rečeno, s 70 sadikami peteršiljke, ostalo pa z žametno črnino in kraljevino.

Pri trgatvi so pomagali člani društva vinogradnikov Šentjernej, prišla pa sta tudi nekdanji predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Jože Žura, ki je tudi ambasador cvička, ter šentjernejski podžupan Janez Selak. Na koncu seveda ni manjkala malica, kot se za trgatev spodobi.

»Vinogradništvo v Šentjerneju ne sme zastati, treba ga je dvigniti. Zakaj ne bi imeli svoje vino, šentjernejsko žlahtnino!?« pravi Vinko Štemberger. In pritrjujejo mu tudi ostali v društvu, ki bo leta 2022 slavilo pol stoletja delovanja.

Besedilo in foto: L. Markelj

