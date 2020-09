Eden pretepel mamo in partnerja, drugi z nožem nad ženo in hčerko. Oba pa seveda 'opogumljena' z alkoholom

24.9.2020 | 14:10

Sinoči so črnomaljski policisti posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Črnomlja. Med postopkom so ugotovili, da je pijan nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad mamo in njenim partnerjem. Žrtvi je najprej žalil, jima grozil, potem pa ju pretepel in poškodoval. Policisti so na kraj poklicali reševalce, ki so poškodovano žrtev oskrbeli. 51-letnemu nasilnežu, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilja v družini, so policisti odvzeli prostost in ga pridržali. Izrekli so mu prepoved približevanja žrtvama zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

V minuli noči so policiste poklicali na pomoč zaradi nasilja v družini v Črnomlju, kjer je pijan nasilnež z nožem grozil ženi in hčerki in ženo pretepel. Osumljenca kaznivega dejanja nasilja v družini so odstranili s kraja in mu izrekli prepoved približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Okoliščine še preiskujejo in bodo nasilneža po zaključeni preiskavi ovadili.

Brez vozniške z neregistrirano astro zletel s ceste

Sinoči nekaj po 19. uri se je zgodila prometna nesreča na Lokvah na območju Črnomlja. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 18-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Voznik, ki se v nesreči ni poškodoval, nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Opel astra so mu zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obodložilnim predlogom seznanili sodišče.

Iztočili 280 litrov hidravličnega olja

Na Mrtvicah na območju PP Krško je v noči na sredo nekdo vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil okoli 280 litrov hidravličnega olja. Škode je za okoli 1500 evrov.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PU Novo mesto so na območju Kerinovega Grma (PP Krško) izsledili in prijeli šest državljanov Bangladeša, tri državljane Pakistana in državljana Mjanmara, na območju Brdarcev (PP Črnomelj) pa tri državljane Maroka in državljana Alžirije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

