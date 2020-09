Oživljali možakarja, žal neuspešno

24.9.2020 | 18:20

Prihod helikopterja na Radno in reševanje bolnika, ki so ga prepeljali v ljubljanski UKC. (Foto: Pavel Perc)

Danes ob 16. uri so v Selih pri Ajdovcu v občini Žužemberk pri oživljanju moškega s srčnim zastojem, kot prvi posredovalci posredovali gasilci PGD Ajdovec. Posredovala je tudi ekipa nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Oživljanje ni bilo uspešno

S helikopterjev iz Radne v UKC

Danes ob 13.20 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljala obolelo osebo iz Radne, občina Sevnica, v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Sevnica so nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila in zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Olje iz traktorja na cesto

Danes dopoldne ob 10.05 se je na cesti Senovo – Mali Kamen v občini Krško razlilo hidravlično olje iz traktorja po vozišču. Gasilci PGE Krško so razlite tekočine posuli z absorbentom. Dežurni delavci cestnega podjetja pa so odstranili traktor z vozišča.

Gasilci odpirali stanovanje, notri bolnik

Ob 10.22 so na Kržičnikovi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata na stanovanjskem objektu v katerem se je nahajala bolna oseba in pomagali reševalcem pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Reševalci Nujne medicinske pomoči Brežice so osebo medicinsko oskrbeli in jo prepeljali na zdravljenje v Urgentni center Brežice.

Jutri motena oskrba s pitno vodo

Komunala d.o.o. Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Primož v naseljih Studenec, Arto in Ponikve, da bo jutri motena oskrba s pitno vodo med 8. uro in 14. uro zaradi vzdrževalnih del na sistemu.

L. M.