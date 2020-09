Zgorela avto in počitniška prikolica

25.9.2020 | 07:00

Sinoči ob 22.53 sta v Bereči vasi, občina Metlika, gorela osebno vozilo in počitniška prikolica. Gasilci PGD Suhor in Metlika so ogenj, ki je uničil vozilo in prikolico, drva ter podrast, pogasili. Na kraju dogodka so bili policisti in dežurni delavec elektro podjetja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJI SUHOR PRI VINICI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije na območju TP TRSTENIK nizkonapetostni izvod TRSTENIK GRAD KAFOL.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:30 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS;

- od 10:00 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP DOBOVA PEKARNA nizkonapetostni izvod ČRPALIŠČE danes med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP ŽABJEK nizkonapetostni izvod LAMPERČE med 8:15 in 14:15 uro, na območju TP ŽABJEK nizkonapetostni izvod DROŽANJE pa med 8:15 in 14:15 uro.

M. K.