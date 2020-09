Menedžerji o novi realnosti po koronavirusu; v Adrii Dom pa celo porast naročil

25.9.2020 | 08:30

Adria Dom v Kanižarici (foto: spletna stran podjetja)

Portorož - Ob zaključku prvega dne letošnjega Managerskega kongresa je bilo na vrsti omizje z vodilnimi slovenskimi menedžerji o novi realnosti po covidu-19. Kot so ugotavljali sogovorniki, je kriza pospešila določene delovne procese in inovacije, prav tako pa se je izkazal pomen človeškega faktorja oziroma pripadnosti in zavzetosti zaposlenih.

Izkušnje črnomaljske Adrie Dom

Kot je ugotavljala direktorica družbe Adria Dom Marta Kelvišar, ob izbruhu pandemije "nismo verjeli, da smo tako ranljivi kot družba". Je pa kriza imela tudi dobre plati, saj je pospešila implementacijo sprememb, kot je na primer digitalizacija.

Adrio Dom je kriza ujela sredi najvišje sezone in tedaj so se odločili nadaljevati z delom. Pri tem so poleg ukrepov za zaščito zdravja okrepili komunikacijo z zaposlenimi, prav tako pa so bili dnevno v stiku tudi s trgom. Prav na osnovi informacij in potreb trga so za razliko od večine podjetij v panogi dosegli, da imajo ta čas celo več naročil kot v enakem lanskem obdobju.

Logistična panoga pomembna

V logistični panogi so se vsi zavedli odgovornosti, da ne pride do ustavitve pretoka blaga, pa je spomnila generalna direktorica družbe DB Schenker Valerija Špacapan Friš. Ob tem je priznala, da se zaradi specifik panoge in izpada določenih prihodkov še niso povsem pobrali, ter opozorila, da so bili sami ob ukrepih pomoči gospodarstvu "kar malo pozabljeni".

"Nič, kar se dogaja na drugem koncu sveta, ni več nepomembno," pa je pomen globalne soodvisnosti ponazoril direktor Hidrie Holdinga Iztok Seljak. V njihovi družbi so sicer v času krize izjemno pospešili prodajo električnih in hibridnih vozil ter prodajo zelenih tehnologij.

Pomen motiviranih delavcev

Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić pa je poudaril pomen motiviranih delavcev. "Vsi se zavedamo, kako je neko podjetje več kot samo excel tabela," je dejal in izpostavil pomen zavzetih, odgovornih in motiviranih delavcev. Prav tako se je kot pozitivna izkazala njihova velikost in možnost diverzifikacije tveganj.

Tudi glavni direktor Atlantic Droge Kolinske in letošnji menedžer leta Enzo Smrekar je pohvalil zavedanje svojih zaposlenih, ki so kljub prvotni negotovosti spričo nove bolezni opravljali delo v treh izmenah ob delavnikih in koncih tedna. Kot je poudaril, so se zaposleni zavedali, da ima njihovo delo tudi namen, saj "če se prehranska veriga ustavi, se ustavi Slovenija".

STA; M. K.