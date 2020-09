Jutri z gledalci na prvi tekmi 1. SKL

25.9.2020 | 08:00

Ekipa KK Krka pred novo sezono (foto: KK Krka)

Novo mesto - S tekmo KK Krka - Šenčur GGD se začenja državno prvenstvo, že 30. po vrsti. Košarkarji novomeške Krke bodo prvič na parketu v soboto, 26. septembra, ob 19. uri v domači dvorani ŠD Leona Štuklja gostili gorenjskega prvoligaša. Na tribunah pa bodo lahko tudi gledalci!

Več kot 200 dni



Prejšnji četrtek je bil na sporedu superpokal Košarkarske zveze Slovenije, zadnjič pa so Novomeščani uradno tekmo pred domačimi gledalci igralci 3. marca letos (proti Hopsom), od takrat je minilo že dolgih 206 dni.



''Ekipa je prenovljena. Imamo nekaj težav s poškodbami, a Rod Camphor je okreval. Čakamo še Milana Milovanovića in Jureta Škifića. Ne glede na vse na prvi tekmi proti izkušeni ekipi Šenčurja pričakujemo dobro borbo in zmago,'' je pred tekmo napovedal Vladimir Anzulović, njegova zasedba pa je v primerjavi z lansko sezono doživela številne spremembe.



Kapetan Lapornik



Novinci v ekipi so Rod Camphor, Rok Stipčević, Adin Vrabac, Nejc Barič, Jan Kosi, Jure Škifić, Vasilije Vučetić in Milan Milovanović. Novi kapetan moštva je postal Luka Lapornik.

Z gledalci



''Veseli smo, ker bomo lahko pred gledalci pokazali, kaj smo pripravili za novo sezono,'' napovedujejo v Krki. Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal pozitivno mnenje o dogodku, posledično pa dovolil prisotnost omejenega števila gledalcev. Ko bodo številka dosegla to vrednost (okoli 300), vstop ne bo več mogoč. Tudi v dvorani pa bodo seveda veljala jasna pravila v povezavi z novim koronavirusom COVID-19.

M. K.

