Vizjak pod drobnogledom ATVP zaradi nakupa delnic Petrola

25.9.2020 | 10:10

Andrej Vizjak (foto: M. Ž., arhiv DL)

Ljubljana - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je zaradi spomladanskega nakupa večje količine delnic Petrola znašel pod drobnogledom ATVP. Ta je uvedla nadzorni postopek zaradi suma zlorabe notranjih informacij, potem ko se je vlada odločila popolnoma liberalizirati cene naftnih derivatov, to pa bi lahko pomembno vplivalo na poslovanje Petrola.

Kot so že v začetku meseca poročale Finance, je okoljski minister od marca letos kupil 415 delnic Petrola, ki so bile ob nakupu vredne 120.000 evrov. Največ jih je kupil konec maja. Za ta namen je po navedbah časnika najel tudi posojilo. Že pred prevzemom ministrske funkcije je imel v lasti nekaj več kot 80 delnic Petrola. "Nakup delnic družbe Petrol sem ocenil kot priložnost za dobro naložbo, saj je borzni tečaj v času epidemije drastično upadel," je v začetku meseca pojasnil Vizjak.

Toda vlada je v sredo sprejela odločitev o popolni liberalizaciji cen naftnih derivatov, nova ureditev bo začela veljati z oktobrom. Odločitev lahko bistveno vpliva na poslovanje Petrola in s tem na gibanje cene delnice. Vpliv na poslovanje Petrola imajo tudi okoljski standardi, ki jih oblikujejo in določajo prav na okoljskem ministrstvu, ki ga vodi Vizjak.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi suma zlorabe notranjih informacij uvedla postopek zoper Vizjaka. Podrobnih informacij v zvezi s tem sicer regulator kapitalskega trga ne razkriva.

Prijavo v zvezi s tem so včeraj prejeli tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije. Ta doslej postopka ni uvedla, ker nimajo podatkov, ki bi kazali na sum kršitev nasprotja interesov v konkretnem primeru, bodo pa v tej zadevi uvedli predhodni preizkus.

Vizjak je včeraj novinarjem ob robu obiska v Hrastniku dejal, da je dolgoletni delničar v Petrolu, prve delnice je namreč kupil že pred 30 leti, ko je zanje zamenjal certifikate. "Letos spomladi so cene delnic padle, zato sem ocenil, da je to dober čas za nakup in takrat o deregulaciji cen pogonskih goriv ni govoril še nihče," je pojasnil.

Dodal je še, da pri tem predlogu in pri mnenju okoljskega ministrstva, ki ga mora v tem primeru ta podati, ni sodeloval, odločitev je prepustil strokovni službi in državni sekretarki. "Gradivo je pripravilo gospodarsko ministrstvo, sodelovalo je tudi ministrstvo za finance. Jaz v to nisem bil vključen. Da mene vlečete v to zgodbo, se mi zdi nesprejemljivo in ustvarjanje konstrukta," je še dejal v odzivu za Večer.

V Hrastniku je dodatno pojasnil, da ni z nakupom delnic Petrola nič zaslužil. "Delnic nisem prodal, imam jih za dolgoročno naložbo. Ko bom prodal, se bomo lahko pogovarjali, če sem kaj zaslužil," je poudaril.

Da bo deregulacija cen povzročila dvig marž naftnih trgovcev, so po Vizjakovih besedah zgolj ugibanja. Vlada se je odločila, da bo kot zadnja v EU odprla trg naftnih derivatov, mislim, da s tem dajemo možnost razvoja konkurence na trgu. Sprostitev cen je dobra za potrošnike, je prepričan Vizjak.

Postopka ATVP je Vizjak, ki, kot pravi, vseskozi kupuje delnice slovenskih podjetij, za katere ocenjuje, da so dobra, vesel. "Vesel sem sleherne preiskave, da se ugotovi, kaj je prav," je dejal in dodal, da je pripravljen prevzeti odgovornost, če se bo izkazalo, da je z njegovim dejanjem karkoli narobe.

Zaradi odločitve o sprostitvi trga naftnih derivatov se je danes precej podražila delnica Petrola. Njen tečaj je trgovanje sklenil pri 320 evrov, kar je dobrih šest odstotkov več kot ob koncu sredinega trgovanja.

STA

