AVDIO: V Semiču odprtje Dnevov evropske kulturne dediščine 2020

V Semiču odprtje Dnevov evropske kulturne dediščine 2020

25.9.2020 | 09:40

Ponedeljkova novinarska konferenca v Semiču

Semič - V Kulturnem centru Semič bodo na slovesnosti brez obiskovalcev ob 11. uri uradno odprli Dneve evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2020. Gre za program, ki bo med 26. septembrom in 10. oktobrom v 150 krajih po vsej državi, v zamejski Italiji in madžarskem Porabju prinesel več kot 400 prireditev, povezanih s kulturno dediščino.

Nacionalna koordinatorica Dnevov evropske kulturne dediščine Nataša Gorenc je na ponedeljkovi novinarski konferenci v Semiču navedla, da so za temo letošnjih prireditev izbrali izobraževanje in geslo Spoznaj? Varuj! Ohrani.

Pri pripravi programa je sodelovalo skupaj skoraj 500 organizacij oziroma zavodov s področij ohranjanja in varovanja dediščine ter kulture, občin, krajevnih in vaških skupnosti, društev, otroških vrtcev, šol in fakultet, knjižnic, turističnih organizacij ter več tisoč posameznikov.

Na Dnevih evropske kulturne dediščine bo letos osrednje mesto pripadalo izobraževanju o kulturni dediščini. Tej temi pa se skupaj s Slovenijo pridružuje večina od petdesetih sodelujočih držav, podpisnic Evropske kulturne konvencije.

Sicer pa letos izpostavljajo izobraževanje o kulturni dediščini kot vseživljenjsko kategorijo. Pri pripravi programa so upoštevali protiepidemiološke zaščitne ukrepe.

Lani so prireditve privabile več kot 50.000 obiskovalcev, letos, ko ne bo tako, pa je pomembno, "da je prisoten pozitiven pristop in da imajo organizatorji voljo prilagajati se vsem priporočilom za varovanje našega zdravja", je še dejala Nataša Gorenc.

Generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin je na omenjeni konferenci poudaril pomembnost izobraževanja o kulturni dediščini in njeno tesno povezanost z identiteto in razvojem skupnosti.

"Nimamo vsi enakega dostopa do znanj o dediščini, zato je še posebej pomembno, da dogodki, kot so Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine, ki bodo potekali v naslednjih dneh, temu posvečajo posebno pozornost", je dejal in opozoril, da gre za 30. tovrstni slovenski prireditveni niz.

Sicer pa se "moramo o vrednotah kulturnega prostora, v katerem živimo in ki jih najbolj neposredno odraža prav naša živa in materialna kulturna dediščina, učiti in jih raziskovati" je povzel Hudolin.

Po podatkih prirediteljev bodo današnje semiško odprtje neposredno prenašali na spletu. Častna gostja bo v.d. generalne direktorice direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo Jelka Pirkovič, otvoritvene slovesnosti se bosta udeležila tudi Hudolin in semiška županja Polona Kambič.

Nastanek Dnevov evropske kulturne dediščine sicer sega v leto 1984, ko so v Franciji pripravili dneve odprtih vrat in s tem omogočili ogled težje dostopnih kulturnih spomenikov. Pobudo so leto kasneje sprejele še druge evropske države, pod okriljem Sveta Evrope in ob podpori Evropske komisije pa je leta 1991 prerasla v Dneve evropske kulturne dediščine. Med prvimi državami se jim je priključila tudi Slovenija.

V okviru dnevov poteka tudi otrokom namenjeni Teden kulturne dediščine.

