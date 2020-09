Med jutranjim deževjem več nesreč; tovornjak porušil hišo, voznik v bolnišnici

25.9.2020 | 10:30

Foto: PPP Novo mesto

Danes zjutraj ob 7.16 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Podgori (in ne v Dolenji Straži, kot smo sprva poročali; na cesti med Prečno in Stražo). Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov PPP Novo mesto je 60-letni voznik tovornega vozila, ki je prevažal hlodovino, zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, kjer je trčil v starejšo nenaseljeno hišo, in se z vozilom prevrnil. Poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo,

Lokalna cesta Prečna - Straža je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta za ves promet, obvoz je urejen.

Vse voznike na PU Novo mesto ob tem opozarjajo, naj hitrost vožnje prilagodijo razmeram na vozišču. Ceste so namreč mokre in spolzke, na posameznih predelih pa je odpadlo listje. Vozniki naj bodo še posebej previdni ob deževnem vremenu in v megli. ''Pozorni naj bodo na zmanjšano vidljivost, prilagodijo hitrost vožnje in vozijo zbrano in pazljivo, saj je pri vožnji v takih razmerah potrebno upoštevati, da se zavorna pot bistveno podaljša,'' opozarjajo na PU Novo mesto.

M. K.