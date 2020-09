FOTO: Najstnika doma imela pištoli; hudo poškodovana voznica traktorja

Zaseženo orožje (foto: PU Ljubljana)

Mercedes, v katerem se je prevažalo šest Pakistancev (foto: PU Novo mesto)

Trebanjski policisti so bili včeraj okoli 10. ure obveščeni o prometni nesreči v Vavpči vasi pri Dobrniču. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 65-letna voznica kmetijskega traktorja izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila po travniku. Huje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozila pa je neregistriran traktor. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Padec motorista

Okoli 16.30 so bili policisti obveščeni o padcu motorista v kraju Razbore na območju PP Trebnje. Policisti so ugotovili, da je 64-letni motorist pri vožnji po gozdu izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Kršitelju zasegli avtomobil

Nekaj po 10. uri so policisti v Brežicah ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je imel na vozilu nameščeni različni registrski tablici. Med postopkom so ugotovili, da 41-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Opel corso so mu zasegli, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ukradli nakit

Na Bizeljskem je med 8.30 in 21. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel zlat nakit. Po prvi oceni je škode za okoli 2000 evrov.

Niso imeli težkega dela

V minuli noči je z dvorišča stanovanjske hiše na Mrtvicah na območju PP Krško nekdo ukradel osebni avtomobil Škoda octavia, sive barve, letnik 2006, registrskih oznak KK FE-370. Vozilo je bilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi.

Občanom policisti ponovno svetujejo, da ključev ne puščajo v vozilih. Vozila naj zaklepajo tudi v primeru, da so parkirana na dvoriščih stanovanjskih hiš. Ključe naj hranijo na varnem mestu. Tudi kolesa in mopede naj hranijo v garažah ali podobnih objektih in vrata objektov zaklepajo.

Zasegli orožje in drogo

Grosupeljski policisti so včeraj pri 17- in 19-letniku z območja Grosuplja na podlagi odredb pristojnega sodišča opravili hišni preiskavi in pri tem zasegli dve pištoli, več različnih nabojev, okoli 6 gramov prepovedane droge konoplje in ukradeno registrsko tablico. Zaseženi predmeti so bili poslani v analizo, nato pa zoper oba sledi obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, zoper 19-letnika pa tudi kazenska ovadba zaradi posesti ukradene registrske tablice.

Prijeli tihotapca in tujce

Brežiški policisti so dopoldne na Žejnem ustavili osebni avtomobil znamke Mercedes, avstrijskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 54-letni državljan Bosne in Hercegovine v avtomobilu prevaža šest državljanov Pakistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Pakistana pa še potekajo.

Afganistanci na podvozju

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo okoli 14. ure pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in med pregledom tovornega vozila na podvozju našli tri državljane Afganistana. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Nezakoniti prehodi držane meje

Policisti PU Novo mesto so na območju Stranske vasi pri Semiču izsledili in prijeli pet državljanov Pakistana in štiri državljane Bangladeš. Policijski postopki z njimi še niso zaključeni.

