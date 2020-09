Včeraj rekordnih 192 okužb, devet pri nas; Kacin: »Lockdown ni rešitev«

Včeraj so v Sloveniji opravili 3645 testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 192 okužb. To je največ potrjenih okužb v enem dnevu doslej. Skupno število potrjenih okužb z novim koronavirusom pa je preseglo 5000.

V bolnišnicah zdravijo 60 bolnikov s covidom-19, 15 jih potrebuje intenzivno nego, domov so jih odpustili 11.

Včeraj ni umrl noben bolnik s covidom-19, doslej skupaj 145.

Včeraj so opravili rekordno število testov, doslej skupaj že 212.756, je objavila vlada. Skupno število potrjenih okužb z novim koronavirusom je 5008.

Po občinah

Novoodkrite okužbe z novim koronavirusom so bile včeraj razpršene na 77 občin. Kar 52 primerov so potrdili v Ljubljani, po sedem v Domžalah in Črni na Koroškem, po šest v Mariboru in Celju, pet v Slovenskih Konjicah, po štiri pa v Kranju in Medvodah. Občinam z najmanj eno potrjeno okužbo se je pridružilo Središče ob Dravi.

Po dve okužbi so zabeležili v Novem mestu, Ivančni Gorici in Krškem, po eno pa v Sevnici, Brežicah in Kočevju.

Jelko Kacin: »Lockdown enostavno ni rešitev«

Gospodarstvo mora delovati, povečati moramo gospodarsko rast, nadoknati kar se nam je zgodilo v začetku epidemije. Narediti še več, da je in bo šola v šoli in ne na daljavo, je na današnji novinarski konferenci dejal vladni govornik za covid-19 Jelko Kacin.

»Daleč najslabše številke od izbruha epidemije. To kaže, da virus kroži med nami,« je bil vremenu primerno mračen Kacin: »Že jutri bo hladneje, kar pomeni, da bodo razmere za širjenje še bolj ugodne.« Še vedno pa velja, da je bistvena odgovornost vsakega posameznika. Maske, razdalja, higiena rok in kašlja, uporaba aplikacije, je omenil načine za zajezitev virusa.

Kacin je ljudstvo pozval, naj resno premisli, če je zdaj primeren čas za organiziranje večjih dogodkov. O morebitnih nadaljnjih ukrepih pa je dejal, da si po spomladanski izkušnji z zaprtjem države nihče med nami ne želi, da bi se socialno in gospodarsko življenje v Sloveniji ponovno ustavila, zato vlada se svoje moči usmerja v to, da vsakodnevno življenje ohrani v čim bolj običajnih okvirih. »Lockdown enostavno ni rešitev,« je jasen Kacin, saj moramo na vseh področjih nadoknaditi zamujeno iz prvih mesecev epidemije.

