V soboto v Krškem za državnega prvaka

25.9.2020 | 14:00

V krškem klubu največ pričakujejo od Matica Ivačiča. (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - AMD Krško bo v soboto pripravil edino dirko letošnjo za odprto državno prvenstvo Slovenije v speedwayu. Na dirko nekoliko presenetljivo ni prijavljen naš najboljši dirkač Matej Žagar, tako da imajo v boju za naslov največ možnosti domači voznik Matic Ivačič, Nick Škorja iz AMTK Ljubljana, ne gre pa pozabiti niti na še enega domačega dirkača, veterana Denisa Štojsa, ki bi mu ob dobrem dnevu lahko uspel ta veliki dosežek.

AMD Krško se je kljub pandemiji pogumno odločil, da v teh težkih časih organizira dirko za državno prvenstvo. To bo tudi edina dirka letos na ovalu stadiona Matije Gubca v Krškem. Klubu je uspelo izpolniti vse pogoje NIJZ, tako da si bo dirko tudi letos v živo lahko ogledalo tudi omejeno število gledalcev.

Na štartni listi tokrat ni našega najboljšega voznika, ki bo vsaj še naslednje leto kot član elitne petnajsterice najboljših voznikov na svetu tekmoval v serij Speedway Grand Prix. Po letu 2002, ko je Žagar osvojil prvega od svojih 18 naslovov državnega prvaka v nizu, odpira možnosti vsem drugim slovenskim tekmovalcem, da posežejo po tej lovoriki, kar še posebej buri duhove in pričakovanja v domačem društvu, saj od leta 1994, ko je zadnji naslov za AMD Krško osvojil legendarni Gerhard Lekše, niso v svoje vitrine uspeli dobiti tega tako želenega naslova.

Od dirkačev iz domačega AMD Krško se največ pričakuje od Matica Ivačiča, ne smemo pa pozabiti niti na veterana Denisa Štojsa, ki je v svoji dolgi karieri uspel že večkrat presenetiti favorite. Vprašanje pri Štojsu seveda ostaja, ali se v njegovem voznem parku nahaja motor, s katerim se lahko realno poteguje za tako želeno domačo lovoriko.

Barve AMD Krško bosta na štartni listi zastopala še Jernej Hriberšek in mladi Miran Praznik. Od preostalih slovenskih voznikov bosta ob odsotnosti Mateja Žagarja AMTK Ljubljana zastopala mladi Anže Grmšek in največji konkurent domačinoma Ivačiču in Štojsu, Nick Škorja.

Škorja je v letošnji sezoni sicer želel prestopiti v AMD Krško, a do tega kljub ustnim zagotovilom ljubljanskih funkcionarjev, da je prost obveznosti, ni prišlo, saj AMTK Ljubljana v zadnjem trenutku ni dovolili tega prestopa. Lendavski klub bo na tej dirki zastopal le Avstrijec Peter Luttenberger z licenco tega prekmurskega društva.

Druga mesta na štartni listi bodo zapolnili tuji vozniki (štartno listo si lahko ogledate spodaj).

Štartna lista:

1 Pacalaj David - SVK

2 Hillebrand Marius - GER

3 Vicentin Nicolas - ITA

4 Praznik Miran - SLO

5 Ivačič Matic - SLO

6 Grmek Anže - SLO

7 Cifersky Rastislav - SVK

8 Borke Bastian - DEN

9 Castagna Michele P. - ITA

10 Gappmaier Daniel - AUT

11 Valkovič Jakub - SVK

12 Štojs Denis - SLO

13 Hriberšek Jernej - SLO

14 Škorja Nick - SLO

15 Luttenberger Peter - AUT/SLO

16 Covatti Nicolas - ITA

Mitja Pungarčič/Mediamark