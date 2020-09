Prioriteta, da občani dobijo pitno vodo

25.9.2020 | 15:30

Žužemberški svetniki na včerajšnji seji

Župan Jože Papež in direktor občinske uprave Tomaž Hrastar

Žužemberk - Po treh mesecih so se včeraj znova sestali žužemberški občinski svetniki, ki so med drugim v prvem branju soglasno potrdili predlog dvoletnega proračuna. Občina naslednje leto predvideva 8,1 milijona evrov prihodkov in 8,8 milijona evrov odhodkov, leta 2022 pa je na prihodkovni strani predvidenih 7,4 milijona evrov, še za okoli 150.000 evrov več pa naj bi bilo odhodkov.

Kot je dejal župan Jože Papež, bo prioriteta v naslednjih dveh letih izgradnja sekundarnih vodov vodovodnega omrežja na območju Ajdovške planote, kjer občani še vedno nimajo pitne vode. Po njegovih besedah naj bi to znašalo okoli šest milijonov evrov, občina pa pri tem upa na pomoč države. Občina naslednje leto tudi načrtuje ureditev ceste od Srednjega Lipovca do Podlipe, ki je ena najslabših lokalnih cest v občini, poleg tega predvidevajo asfaltirati cestni odsek od Trebče vasi do Zafare, naslednje leto naj bi na vrsto prišel še zadnji odsek državne ceste skozi Dvor - gre za skupno investicijo države in občine. Župan upa, da se bo država lotila tudi urejanja območja Auerspergove železarne na Dvoru.

Predlog proračuna bo zdaj en mesec v javni obravnavi, vsi zainteresirani pa imajo možnost, da podajo morebitne pripombe in pobude.

V razpravi se je najprej oglasil Darko Pucelj (Dobra država), ki je izpostavil, da so pred gradnjo suhokranjskega vodovoda, v katerega je bilo vloženega ogromno denarja, poudarjali, da bodo občani na Ajdovški planoti dobili pitno vodo, a je še danes nimajo. Zgrajeno je primarno omrežje, potrebo pa je zgraditi še sekundarne vode. »Rad bi enkrat dobil odgovor tistih, ki ste snovali gradnjo vodovoda, zakaj niste v projekt dali tudi sekundarne vode,« se je spraševal Pucelj. Po njegovih besedah je bil projekt pomanjkljivo narejen, predlaga tudi revizijo celotnega projekta.

Očitki so leteli tudi na Franca Škufco (Razvojna lista Suhe krajine), nekdanjega župana, pod vodstvom katerega so začeli graditi suhokranjski vodovod. Ta se s Pucljevimi besedami ne strinja. Škufca poudarja, da če se gradnje vodovoda ne bi lotili, na Ajdovški planoti še danes ne bi bile položene cevi, poleg tega je Evropa in država sofinancirala kar 85 odst. projekta. »Zakaj vode ni, ne vem. Dve leti me že ni na občini in seveda na to zadevo ne morem vplivati, sem samo svetnik v opoziciji,« je povedal Škufca, ki si želi, da bi občina projekt uspešno pripeljala do konca, da bodo ljudje končno le dobili pitno vodo.

Pucelj je še izpostavil še, da je Komunala Novo mesto pred leti naredila študijo o gradnji vodovoda na območju Ajdovca z okolico. Po njegovih besedah bi lahko za precej manj denarja tam zgradili vodovodno omrežje. Kot še dodaja, bomo občani ta zgodovinski projekt suhokranjski vodovod močno občutili na položnicah. Z njim se je strinjal tudi župan, kajti po novem bo omrežnina za vodovod precej dražja.

Dušan Papež (Lista za razvoj Suhe krajine) je predlagal, da se na to temo, o kateri je še vedno veliko vprašanj, skliče posebno sejo in povabi strokovnjake, ki bodo zadeve pojasnili. Glede predloga dvoletnega proračuna pa je dejal, da bo vesel, če se bo glede na trenutno situacijo v občinsko blagajno steklo toliko prihodkov. Dodal je še, da bi bilo treba za delovanje Krajevne skupnosti Hinje namesto 200 evrov nameniti več denarja. Župan mu je dogovoril, da toliko namenjajo le za delovanje krajevne skupnosti, sicer pa so za naložbe na hinjskem koncu občine samo v letošnjem letu namenili okoli 100.000 evrov.

Besedilo in fotografije: R. N.

