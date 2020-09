Minister Koritnik na obisku v Novem mestu, Dolenjski muzej bogatejši za dvigalo za invalide

25.9.2020 | 18:30

Dvigali so predali v uporabo (z leve): Jože Okoren, predsednik predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, novomeški župan Gregor Macedoni, minister za javno upravo Boštjan Koritnik in direktorica Dolensjkega muzeja Jasna Dokl Osolnik. (Foto: M. Ž.)

Dvigalo so preizkusili člani društva.

Novo mesto - Novo mesto je danes obiskal minister za javno upravo Boštjan Koritnik skupaj z državno sekretarko Urška Ban. Obiskal je Upravno enoto Novo mesto, se na rotovžu sestal z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem, nato pa sta skupaj na Muzejskih vrtovih Dolenjskega muzeja direktorici muzeja Jasni Dokl Osolnik v uporabo predala stopniščno dvigalo za gibalno ovirane osebe, ki je zanje in za muzej velika pridobitev. To je izpostavil tudi Jože Okoren, predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Minister se je v pogovoru z županom na rotovžu dotaknil premoženjskih zadev, razvojnih projektov mestne občine na področju digitalizacije poslovanja občin in izvajanja nalog lokalne samouprave ter še nekaterih drugih vprašanj s področja ministrstva za javno upravo, med drugim sta se pogovarjala

o aktualnih težavah in zlorabah prijave prebivališča. Ob tem Minister dejal, da bodo potrebni resni ukrepi, in dodal, da so že naročili analizo omenjene problematike na najbolj izpostavljenih upravnih enotah, katere rezultate pričakujejo v kratkem. Kot je povedal, gre za problematiko, ki se dotika tako ministrstva za notranje zadeve kot ministrstva za delo družino in socialne zadeve.

Novomeški župan je v zvezi s tem opozoril, da se s takšnimi težavami soočajo tudi v Mestni občini Novo mesto. Dejal je, da gre za primere, ko upravne enote brez težav prijavljajo tudi stalna prebivališča v objektih, ki nimajo uporabnega dovoljenja za stanovanjsko rabo. To so denimo prijave Romov, ki so prijavljeni na različnih naslovih, med drugim tudi na občinskem naslovu, ali prijave v zidanicah.

Dvigalo velika pridobitev

Dolenjski muzej si je ob 70-letnici, ki so jo sicer praznovali 1. junija, zadal cilj, da letošnja investicijska sredstva nameni svojim obiskovalcem in tudi ranljivim skupinam omogoči dostopnost v svoj osrednji razstavni prostor – galerijo. Predajo dvigala ob jubileju zaradi ukrepov ob novem koronavirisu niso mogli izvesti, zato so dogodek prestavili na september in ga navezali na praznovanje 100-letnice novomeške pomladi. Tako bodo obiskovalci dvigalo lahko prvič uporabili prav na jutrišnjem odprtju osrednje razstave Let novomeške pomladi. Naložba je bila vredna 9.300 evrov, denar zanjo pa je v večini dala novomeška občina, kot ustanoviteljica Dolenjskega muzeja.

M. Ž.

