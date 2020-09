Nova okužba v DUO Impoljca, za obiskovalce dom zaprt

25.9.2020 | 16:30

Arto - Na žalost se ponavlja zgodba iz začetka septembra, ko so v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca imeli prvo okužbo s koronavirusom med zaposlenimi. Takrat so širjenje uspešno zajezili. Zdaj je znova okužena zaposlena, ki je v karanteni, devet sodelavk, ki so bile z njo v stiku, so umaknili iz delovnega procesa in so v samoizolaciji, je povedala direktorica doma Darja Cizelj.

Danes so že testirali 34 oskrbovancev iz enote, v kateri je zaposlena z okužbo COVID-19 delala. Rezultate pričakujejo nocoj ali jutri dopoldne. Cizljeva je še dodala, da so sprejeli vse potrebne ukrepe, s katerimi bi preprečili širjenje okužbe. Za obiskovalce je dom do preklica zaprt.

J. K.