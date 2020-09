V brežino in na bok; veter razkril streho

25.9.2020 | 19:15

Foto: Arhiv DL

Na cesti Trebnje-Mirna v Dolu pri Trebnjem je ob 7.43 osebno vozilo zapeljalo s ceste, se zaletelo v brežino in prevrnjeno ostalo na boku. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali prevrnjeno vozilo, odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano voznico oskrbeli in jo odpeljali na pregled v Zdravstveni dom Trebnje. Dežurni delavec cestnega podjetja je počistil cesto.

Veter razkril streho

V kraju Breg v občini Sevnica je malo po osmi uri zjutraj veter razkril s folijo pokrito streho stanovanjske zgradbe, zaradi česar je zatekala voda. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so ponovno pokrili del hiše.

Voda zalila kleti

Na Taborniški ulici in Planinski cesti v Sevnici je okoli 15. ure meteorna voda zalila kletne prostore v stanovanjskih objektih. Vodo so izpred objektov, iz kletnih prostorov in odtočnih jaškov prečrpali gasilci PGD Sevnica. Odtočne jaške čistijo zaposleni iz komunalnega podjetja.

M. Ž.