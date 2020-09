Cvičkov derbi Trebanjcem

25.9.2020 | 21:35

Trimo Trebnje je zmagal še četrtič v tej sezoni.

Marko Kotar je dosegel sedem zadetkov.

Jan Irman v prodoru

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima ostajajo neporaženi v tej sezoni, saj so pred domačimi gledalci s 32:27 premagali sosede iz Novega mesta. Na tako imenovanem cvičkovem derbiju so do novih dveh točk prišli prišli veliko težje, kot na prvi pogled kaže rezultat.

Pred srečanjem je Uroš Zorman, ki vodi trebanjske leve, opozarjal, da jih čaka izjemno težka tekma, saj so Novomeščani že velikokrat pokazali, da veljajo za neugodnega tekmeca. In v prvih minutah je imela Krka pobudo, soigralce je z natančnimi podajami večkrat odlično zaposlil Tilen Kukman. Zorman je sredi polčasa, ko so zaostajali za dva zadetka (5:7) vzel minuto odmora, po njej pa so Trebanjci zaigrali bolje in v 22. minuti prvič povedli in z golom prednosti so odšli tudi na odmor (13:12)

Domači so se na začetku drugega polčasa z delnim izidom 4:1 nekoliko odlepili od Novomeščanov, ki so težko držali visok ritem igre. Poznalo se je, da ima Trimo daljšo klop kakovostnih igralcev in v 41. minuti je bilo na semaforju 22:17. Krkaši so se trudili, da bi se približali, a jim na manj kot tri gole zaostanka ni uspelo priti. V trebanjski ekipi je bil najbolj učinkovit Marko Kotar s sedmimi, v novomeški pa Tilen Kukman s šestimi goli.

»Čestitke fantom za novi dve točki, Novomeščanom pa za korektno in borbeno odigrano tekmo. Za nami je zelo težka tekma, v kateri so se Novomeščani izkazali za izjemno zahtevno ekipo. Pred nami je že evropski obračun z Madžari, na katerega se bomo čim bolje pripravil,« je po tekmi dejal trener Trima Uroš Zorman.

Roman Zarabec, trener Krke pa je povedal: »Čestitam Trimu za zmago. Borili smo se po svojih močeh. Trebanjci veljajo za zelo močno fizično ekipo, mi pa ob tem dozorevamo. Igra bi bila lahko tudi boljša, a razlika s Trimom se trenutno precej pozna.«

Liga NLB, 4. krog:

LL Grosist Slovan : Maribor Branik 25:32 (11:13)

Trimo Trebnje : Krka 32:27 (13:12)

Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 2 (1), Didovič 2, Grojzdek 1, Dobovičnik 5, Cingesar 1, Hamidović 1, Kotar 7, Kamnikar, Potočnik 3, Kmet, Udovič 1, Grbič 5, Cirar 4 (1), Florjančič.

Krka: Pavlin, Bevec 2, Je. Avsec, Majstorović 1, Ja. Avsec 2, Hvastija, Irman 2, Jakše 4, Rajh, Klemenčič 1, Rašo 4, Batagelj 2, Brajer, Radović, Kukman 6, Matko 3.

- jutri:

19.00 Koper - Ljubljana

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Butan plin Izola

19.00 Jeruzalem Ormož - Riko Ribnica

20.00 Urbanscape Loka - Gorenje Velenje

- nedelja:

20.00 Dobova - Celje Pivovarna Laško

Besedilo in fotografije: R. N.

