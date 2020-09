Coronakriza: v avtomobilski industriji ni šlo brez odpuščanj; kaj pa Revoz in Akrapovič?

26.9.2020 | 15:00

Avtomobilska industrija je zaradi koronakrize doživela veliko škodo. (Foto: B.D.G., arhiv DL)

Novo mesto - Pandemija zaradi virusa Covid-19 bo gotovo imela velik in dolgotrajen vpliv na gospodarstvo, močno na udaru pa je zlasti avtomobilska industrija.

Kot opozarjajo v Slovenskem avtomobilskem grozdu, se je avtomobilska industrija znašla v najhujši krizi doslej, utrpela je velik upad proizvodnje in posledično lahko pride do obsežnih odpuščanj in celo stečajev, skratka marsikje se borijo za preživetje. Zato računajo na ustrezne ukrepe države.

Kako so nekatera podjetja z našega območja, ki so del avtomobilske industrije ali pa so vanjo močno vpeta, občutila koronakrizo, kakšne posledice opažajo, kako jim kaže z okrevanjem, ohranjanjem delovnih mest, razvojnimi načrti in ohranjanjem konkurenčnega položaja na trgu?

V novomeškem Revozu, ki je v lasti francoskega Renaulta in je imel še nedavno približno 3200 zaposlenih, pravijo, da se v koronakrizi tako kot druga podjetja v Sloveniji soočajo s težavami, ki so povezane tako s samim obratovanjem proizvodnje (težave z oskrbo, odsotnost zaposlenih, številni novi ukrepi, ki otežujejo poslovanje …) kot s padcem naročil na globalni ravni. Posledično so bili primorani omejiti obseg proizvodnje, kar so dosegli s prehodom z dvoinpolizmenskega dela na dvoizmenskega v mesecu maju.

Tudi ivanški izdelovalec izpušnih sistemov Akrapovič, ki je imel še nedolgo nazaj v Ivančni Gorici in Črnomlju več kot tisoč zaposlenih, je ravno tako moral poslovanje prilagoditi padcu naročil in prodaje.

L. Markelj