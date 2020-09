Nova pesniška zbirka Dragice Šteh

26.9.2020 | 09:50

Dragica Šteh je včeraj predstavila novo pesniško zbirko z naslovom Vse ostalo.

Ivančna Gorica - Pesnica, pisateljica in scenaristka Dragica Šteh, ki je lani postala tudi ambasadorka Občine Ivančna Gorica na področju kulture in književnosti, je včeraj predstavila svojo novo pesniško zbirko z naslovom Vse ostalo.

Petinštirideset pesmi, ki jih je z ilustracijami opremila Ajda Grabrijan, je nastalo v času epidemije koronavirusa. »Zbirka pesmi Vse ostalo je otrok korone. V tem času smo izumljali nove načine komunikacije, učenja, ustvarjanja. Je neke vrste poklon štiriletnemu obdobju, ko sem bila razredničarka 27 izjemnim posameznikom; v razredu, ki je izstopal po srčnosti, ustvarjalnosti, prostodušnosti, sladkih dobrotah in neopisljivi povezanosti,« je med drugim povedala Štehova, ki je po poklicu profesorica matematike in poučuje na Osnovni šoli Stična, je sporočila Janja Ambrožič iz knjižnice Ivančna Gorica.

Na predstavitvi so svoje delo in sodelovanje z avtorico predstavili: ilustratorka Ajda Grabrijan, avtor predgovora Goran Gluvić in lektorica Vesna Zimic Gluvić. Pesmi so prebirale nekdanje učenke OŠ Stična, Podružnične šole Zagradec, katerim je bila Štehova razredničarka: Nina Jernejčič, Tanja Škufca, Ajša Hodžič in Ajda Grabrijan.

Dogodek je potekal v sklopu prireditev v nacionalnem mesecu branja. Skupaj so ga pripravili: Dragica Šteh, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ivančna Gorica, in Knjižnica Ivančna Gorica., so še zapisali v sporočilu za javnost.

J. A., Foto: Lucija Žerovnik

Galerija