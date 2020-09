Na Belokranjski gorelo zapuščeno kombinirano vozilo

26.9.2020 | 08:30

Simbolna slika (foto: arhiv)

Minulo noč ob 00.55 je na Belokranjski cesti v Novem mestu gorelo zapuščeno kombinirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar.

Granato uničili

Včeraj ob 10.58 so v naselju Žukovo, občina Ribnica, našli topovsko granato kalibra 100 mm, italijanskega izvora. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in ljubljanske Regije so granato uničili na kraju najdbe. Zavarovanje so zagotavljali policisti PP Ribnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 13:00 do 17:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CANK. NASELJE na naslovu Župančičeva cesta 2, 4, 6.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 6:00 do 8:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLASTOFORM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.