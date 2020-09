Nagradili so Ivanko Zagorc, Vincenca Šušteršiča in Alojza Hribarja

26.9.2020 | 10:30

Župan Marjan Hribar z letošnjimi občinskimi nagrajenci: Alojzem Hribarjem, Vincencem Šušteršičem in Ivanko Zagorc.

Sprejem ministra v Šmarjeti, potem, ko so si ogledali nastajajočo poslovno cono v Kronovem.

Povabljeni so na varnostni razdalji in z maskami sedeli v družbenem domu v Šmarjeti. Zakuska, predvidena pri Izviru cvička sredi Šmarjete, je zaradi dežja odpadla, goste so postregli v dvorani.

Šmarješke Toplice - Po 13. letih je Občina Šmarješke Toplice svoj praznik prvič praznovala pozneje, kot bi ga morala - z junija ga je zaradi razmer s koronavirusom prestavila na konec septembra. Tako je sinoči v družbenem domu potekala slavnostna seja občinskega sveta, na kateri so podelili dvoje občinskih priznanj in nagrado zaslužnim občanom.

»Nagrajenci so svetel zgled številnim generacijam,« je dejal župan Marjan Hribar, ki je skupaj z Mirkom Peršetom, predsednikom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, podelil priznanja.

Ivanka Zagorc iz Šmarjete, ki je z otroci v vrtcu delala štiri desetletja, je prejela občinsko nagrado za prispevek na kulturnem in humanitarnem področju. V desetih letih je napisala in v samozaložbi izdala pet otroških knjig in zgodbic, letos pa je mesec dni delala z zapuščenimi otroci v Albaniji.

Občinsko priznanje je prejel 93-letni Vincenc Šušteršič iz Šmarjete, ki je bil vsestransko dejaven v občini. Mnogi se ga spominjajo kot prijaznega trgovskega poslovodja v Kmetijski zadrugi v Šmarjeti, kjer je bil zaposlen kar tri desetletja. Aktiven je bil tudi v tedanji šmarješki krajevni skupnosti, pri vinogradnikih, upokojencih, gasilcih. Kot ljubitelj ljudske pesmi je bil član več pevskih zborov.

V gasilskih vrstah je nepogrešljiv tudi drugi letošnji prejemnik občinskega priznanja, to je Alojz Hribar z Vinjega Vrha. Gasilec je že petdeset let in vedno je bil nesebično pripravljen pomagati bližnjemu, vse naloge je opravljal vestno in odgovorno. Vsa leta se je v PGD Bela Cerkev izobraževal in dosegel čin gasilskega častnika 2. stopnje, k izobraževanju je spodbujal tudi mlajše. Trenutno je predsednik društva in tako »gonilna sila« gasilcev v kraju.

Pohvala ministra Vizjaka

mag. Andrej Vizjak

Osrednji gost slavnostne prireditve, kjer so vsi povabljenci nosili zaščitne maske, poskrbeli pa so tudi za ustrezno varnostno razdaljo, je bil minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.

»Občina Šmarješke Toplice je majhna občina, a z veliki in smelimi načrti,« je dejal ter pohvalil usmeritev občine v uravnotežen trajnostni razvoj, turizem, spoštovanje okolja in delo preteklih generacij. Z županom si je pred slavnostno sejo ogledal bodočo poslovno cono v Dolenjem Kronovem, ki bo po njegovem pozitivna tudi za razvoj turizma - sam kraj bo razbremenila mnogih dejavnosti. Obljubil je podporo dobrim razvojnim projektom.

Zbrane so na prireditvi, ki so jo popestrili z glasbenim delom - nastopili so Niah Orač, Ivana Krhin in Tisa Božič - vodila pa jo je Majda Kušer Ambrožič, pozdravili še župan občine Mirna Dušan Skerbiš, direktor novomeške Komunale Gregor Klemenčič ter Ivanka Zagorc, ki se je zahvalila za prejeto nagrado, ki jo bo namenila za dobro ljudi.

Besedilo in foto: L. Markelj

