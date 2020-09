Včeraj 184 okužb z novim koronavirusom, 10 pri nas

26.9.2020 | 12:00

Včeraj so v Sloveniji opravili 2775 testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 184 okužb. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 72 bolnikov s covidom-19, od teh jih je bilo 17 v enotah intenzivne terapije. Dva bolnika so v petek odpustili v domačo oskrbo, eden pa je umrl.

Po starosti

Po starosti je skupno največ okužb, 950, potrjenih med starimi od 45 do 54 let, 918 okužb med starimi od 25 do 34 let, v starostni skupini 35 do 44 let pa so do zdaj potrdili 881 primerov okužb.

V petek je bilo po starosti največ okužb, 46, potrjenih med starimi od 45 do 54 let, 38 okužb med starimi od 35 do 44 let, 29 pa v starostni skupini od 25 do 34 let. V starostni skupini 55 do 64 let je bilo potrjenih 19 okužb, med starimi od 15 do 24 let je bilo 26 okužb. Po devet okužb so beležili med starimi od pet do 14 let. Med mlajšimi otroci, starimi do štiri leta, so zabeležili dve okužbi, prav toliko pa tudi med starejšimi od 85 let. V starostni skupini 65 do 74 let so našteli šest okužb in sedem v skupini med 75. in 84. letom.

Po občinah

Novoodkrite okužbe z novim koronavirusom so bile včeraj razpršene v 79 občinah po državi. Največ novih primerov, 34, so našteli v ljubljanski občini, po osem v Grosupljem in Črni na Koroškem ter po šest v mariborski, kranjski in markovški občini. Brez primerov potrjene okužbe ostaja le še 12 občin.

Dve okužbi so včeraj zaznali v Občini Trebnje, po eno pa v Črnomlju, Krškem, Brežicah, Kostanjevici na Krki, Kočevju, Dobrepolju, Kostelu in Ivančni Gorici.

