Na istem naslovu v Krškem prijavljenih 265 oseb

26.9.2020 | 17:20

O zlorabah prijave prebivališča so govorili tudi ob obisku ministra Boštjana Koritnika na novomeškem rotovžu. (foto: MO Novo mesto)

Krško - Na istem naslovu v Krškem ima prebivališče prijavljeno 265 tujcev, gre za največje doslej ugotovljeno število fiktivnih prijav prebivališč v Sloveniji, ki po navedbah poznavalcev služijo kot odskočna deska za delo bodisi v Sloveniji bodisi v EU, omogočajo pa tudi nekatere socialne transferje, poroča spletni portal Moje Posavje.

Na Upravni enoti Krško so potrdili, da so osebe prijavljene na naslovu podjetja, ki ima po podatkih geodetske uprave v objektu stanovanje s 85 kvadratnimi metri bivalne površine in lokal. Od 265 tujcev jih je 108 na naslovu prijavljenih stalno, 157 pa začasno.

Na vprašanje, kako je mogoče, da ima nekdo na enem naslovu prijavljenih kar 265 tujcev, so na upravni enoti odgovorili, da za osebe, ki bivajo pri stanodajalcih, nimajo pristojnosti uvedbe postopkov preverjanja resničnosti prijave bivanja. Prav tako tudi niso posebej preverjali, zakaj je v omenjenem objektu prijavljenih toliko oseb.

So pa v zadnjih treh letih na podlagi prejetih obvestil vodili postopke ugotavljanja dejanskega prebivališča za 12 oseb na omenjenem naslovu, a rezultatov preverjanja ni navedli. Navedli pa so, da stanodajalec ni formalno omejen pri številu oseb, ki jih prijavlja, zavezan pa je k prijavi oseb, ki pri njem dejansko prebivajo in k njihovi odjavi po zaključeni nastanitvi.

Iz objekta je razvidno, da ne more sprejeti tako velikega števila ljudi, poleg tega ima podjetje po uradnih evidencah le enega zaposlenega, še navaja portal, ki pojasnil lastnika ni uspel pridobiti.

Vlada napoveduje ukrepanje

Problematiko s prijavljanjem fiktivnih prebivališč je v odgovoru na poslansko vprašanje na seji DZ v začetku minulega tedna izpostavil predsednik vlade Janez Janša. Na mariborski upravni enoti so nato uvedli postopek notranjega nadzora na področju prijave prebivališč v Mariboru. Preverjajo vse naslove, kjer je prijavljenih več kot 20 oseb. Zaenkrat kot sporna navajajo dva.

Oglasili so se tudi na ministrstvu za notranje zadeve. Kot so navedli, ves čas izvajajo aktivnosti za zajezitev fiktivnih prijav prebivališč, saj so te nedopustne. Medresorska delovna skupina pod vodstvom ministrstva že preučuje predlog normativov števila možnih prijav na istem naslovu glede na kvadraturo prostora in ob upoštevanju življenjskih okoliščin.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je ob obisku Novega mesta v minulih dneh napovedal, da bodo na področju zlorab prijave prebivališča potrebni resni ukrepi. Kot je dejal, so že naročili analizo omenjene problematike na najbolj izpostavljenih upravnih enotah.

STA, M. K.