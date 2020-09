Nogometaši Krke ostajajo neporaženi

26.9.2020 | 22:10

Krka je danes premagala tudi nogometaše Krškega.

Za Posavce je edini zadetek iz enajstmetrovke dosegel kapetan Zvonko Pamić.

Novo Mesto - Nogometaši Krke še naprej ostajajo edina neporažena ekipa v drugi ligi. Danes so pred domačimi gledalci s 4:1 premagali Krčane, za katere je bil to že letošnji šesti poraz, četrti v nizu.

Novomeščani so pred srečanjem veljali za favorita, a zavedali so se, da je to potrebno dokazati na igrišču. Na začetku srečanja so prevzeli pobudo in pletli okoli kazenskega prostora Posavcev, a do ugodnega zaključnega strela niso prišli. Na drugi strani so Krčani izkoristili prvo priložnost. Po udarcu iz kota je eden od nogometašev Krke igral z roko in sodnik je pokazal na belo točko. Natančne je bil kapetan gostov Zvonko Pamić. Varovanci Zoran Zeljkovića so izenačili v 30. minuti, ko je Marko Brekalo, ki je v začetni postavi zamenjal kaznovanega Žigo Kastrevca, najbolje skočil na visoko odbito žogo in z glavo podal do Marka Huča, ta pa je s kakšnih dveh metrov brez težav zadel. Tik pred koncem polčasa so domači nogometaši povedli z 2:1, med strelce se je vpisal Nejc Filipčič.

Krka je tudi v drugem polčasu dvakrat zatresla mrežo Krčanov. V 63. minuti je za 3:1 zadel Kaheem Anthony Parris, zanj je bil to že sedmi zadetek v tej sezoni. Vse dvome o zmagovalcu pa je štiri minute pred koncem razblinil Ivan Brekalo, ki je v 76. minuti vstopil v igro.

Zmage so se veselili tudi nogometaši Brežic Terme Čatež, ki so doma z 1:0 premagali Primorje eMundia. Edini zadetek je v 67. minuti je po dosojeni enajstmetrovki dosegel Matic Predanič.

Besedilo in fotografije: R. N.

