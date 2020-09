Tudi brez glavnega trenerja do zanesljive zmage

26.9.2020 | 22:45

Novomeščani so v prvem krogu državnega prvenstva brez težav premagali ekipo iz Šenčurja.

Rodney Camphor je bil z dvaindvajsetimi točkami prvi strelec Krke.

Novo mesto - Pa se je začelo državno prvenstvo tudi v košarki. Čeprav so bili brez glavnega trenerja Vladimira Anzulovića, ki je zaradi kazni še iz pretekle sezone tekmo spremljal med gledalci, zato jih je vodil njegov pomočnik Dalibor Damjanović, so Novomeščani doma z 88:75 premagali ekipo iz Šenčurja.

V dvorani Leona Štuklja se je zbralo kar nekaj gledalcev, ki so prvič videli precej spremenjeno novomeško zasedbo. Krka je vodila od prve do zadnje minute in brez težav zabeležila prvo zmago. Ob polčasu so vodili za dvanajst točk (48:36), predvsem po zaslugi dobrega meta za tri točke, saj so iz osemnajstih poskusov bili polovično uspešni, pa tudi pri metu za dve točki so bili natančni (61,5 odst. realizacija). Tudi v drugem delu srečanja so razliko brez težav ohranjali, zelo razpoložen je bil Rodney Camphor, ki je bil z 22 točkami prvi strelec Krke. Pri gostih je bil najbolj uspešen Dino Murić, ki je zbral 25 točk in 10 skokov.

Novomeščani bodo v sredo gostovali v Kranju pri novincu v prvi ligi, v nedeljo pa jih čaka prvi obračun v jadranski ligi, in sicer se bodo na gostovanju pomerili s Cedevito Olimpijo, ki je Krko pred dnevi premagala v superpokalu.

Krka : Ggd Šenčur 88:75 (25:21, 48:36, 71:56)

Krka: Medved 2, Camphor 22 (1:2), Stipčević 13, Vrabac 9 (1:2), Barič 6, Kosi 9 (3:4), Škedelj 2, Lapornik 8 (3:4), Rebec 3, Vučetić 14 (0:2).

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija