Odvzem brisa na koronavirus tudi v novomeškem ZD

27.9.2020 | 15:00

Vstop v ZD Novo mesto je kontroliran, vsak obiskovalec mora biti naročen. Pri vhodu zato vsakogar preverijo in včasih se pojavijo pred zdravstvenim domom tudi velike vrste.

Alenka Simonič, direktorica ZD Novo mesto.

Novo mesto - Od ponedeljka naprej bo dostopnost za odvzem na koronavirus na našem območju boljša kot doslej. Ne bo mogoča več le na urgenci, ampak tudi v Zdravstvenem domu Novo mesto, kjer bo delovala dodatna vstopna točka.

Kot pove direktorica doma Alenka Simonič, so o tem v njihovem zavodu razmišljali že prej, je pa to zdaj tudi usmeritev Ministrstva za zdravje RS, da je teh točk po Sloveniji več kot dosedanjih 32. Tako bodo v dolenjski prestolnici razbremenili vstopno točko na urgenci, boljša bo dostopnost za brise za ljudi. Pacient na izvid brisa ne sme čakati več kot 24 ur.

V novi Covid točk v ZD Novo mesto, ki bo imela ločen vhod, bo obravnava potekala glede na potrebe pacientov, ambulantno (desno od glavnega vhoda) in na način »drive -in« (parkirišče pred glavnim vhodom v zdravstveni dom).

Delovni čas vstopne točke za otroke je ob delavnikih, in sicer med 7. uro in 12. uro - predhodno je obvezno treba poklicati izbranega ali nadomestnega pediatra, s katerim se dogovorite o terminu obravnave. Za odrasle je delovni čas med 12. uro in 19. uro, naročanje pacientov pa bo mogoče od 10. ure dalje.

»Pomembno je, da predhodno pokličete svojega izbranega osebnega zdravnika in se z njim posvetujete o potrebnih ukrepih. Po potrebi vas bo naročil na odvzem. O točnem terminu odvzema vas bodo naknadno obvestili iz ambulante Covid, zato morate biti dosegljivi,« pove Simoničeva in doda, da izjemoma, če vaš osebni zdravnik ne bo dosegljiv, lahko pokličete lahko tudi v ambulanto Covid (07-39-16-873), kjer se bo mogoče dogovoriti glede termina in načina obravnave.

Novo vstopno točko bodo vzpostavili v sodelovanju z ZD Metlika, pritegnili so tudi koncesionarje. ZD Trebnje in Črnomelj imata svojo Covid točko.

Izven rednega delovnega časa ambulante ali v nujnih primerih se bo treba še vedno oglasiti v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Novo mesto.

Besedilo in foto: L. Markelj