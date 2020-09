FOTO: Drevo se je na cesto podrlo tik pred nami

27.9.2020 | 09:30

''Samo nekaj sekund prej bi bili na cesti, pa bi drevo padlo na nas ...'' (foto: R. N.)

Včeraj ob 17.24 je na cesti Soteska-Straža pri naselju Dolenje Polje, občina Dolenjske Toplice, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Goreli zapuščeni avtomobilski sedeži

Ob 23.01 so v naselju Željne, občina Kočevje, goreli zapuščeni avtomobilski sedeži. Požar so pogasili gasilci PGD Šalka vas.

Gasilci in reševalci do onemoglega

Ob 13.28 so gasilci PGD Radeče posredovali v Ulici OF v Radečah, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja ter omogočili vstop reševalcem NMP za pomoč onemogli osebi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Slovenska vas 4 med 7.45 in 12; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Willy Stadler, Gramoznica Sava, Drnovo cestninska postaja, Mlin Katič Velika vas in Velika vas 2 med 7. in 13. uro.

M. K.