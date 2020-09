Odbojkarjem Krke se tudi tokrat ni izšlo

27.9.2020 | 08:25

Novomeški odbojkarji so morali priznati premoč Kranjčanom.

Trener Krke Tomislav Mišin ni bil zadovoljen z igro svojih varovancev.

Novo mesto - Sinoči so bile tekme drugega kroga državnega prvenstva v odbojki. Novomeščani so doma gostili odbojkarje iz Kranja, za katere igra tudi Mokronožan Janko Bregant, ki je vrsto let igral tudi za Krko. Domači so upali, da bodo po porazu v Hočah dosegli prvo zmago v tej sezoni, vendar so bili s 3:0 (18, 18, 21) boljši gostje. Pri Kranju je 15 točk dosegel kapetan Bregant, pri Novomeščanih pa je največ točk prispeval Ivan Vrhovšek, ki jih je zbral 10.

Kranjčani so imeli na začetku tekme vseskozi rahlo prednost, sredi niza pa so po zaslugi dobrih začetnih udarcev in uspešne obrambe pobegnili za šest točk in brez težav povedli z 1:0. Pri domačih je škripal predvsem sprejem servisa in trener Krke Tomislav Mišin je pred drugim nizom kar povzdignil glas, da bi motiviral svoje fante. A gledalci v dvorani Marof so tudi v nadaljevanju videli podobno zgodbo. Tudi v drugem nizu je Krka zmogla le 18 točk.

Gorenjci tudi v tretjem nizu niso popuščali. Potem, ko so z blokom ustavili Tonija Travnika, so hitro povedli s 5:0, nekaj minut kasneje je bilo na semaforju že 19:12 in jasno je bilo, da bodo tri točke odnesli gostje.

Sašo Rop, trener Hiše na kolesih: »Fantje so se danes dobro odrezali, razen, bom rekel, treh serij po pet točk, vse ostalo je bilo na nivoju, taktično zrelo in pametno. Imamo še rezerve. Še vedno mislim, da imamo nekaj problemov v bloku. Načeloma Krka doma težko zgublja točke proti komurkoli, tako da smo res zadovoljni s tremi točkami. Liga je letos taka, da ti ne pusti dihati. Lahko zmagaš tekmo, a nato pet izgubiš, tako da gremo dalje.«

Grega Erpič, kapetan Krke: »Igramo v nekem krču. Ne znamo se sprostiti in odigrati tako, kot smo igrali v pripravljalnem obdobju in kot igramo na treningih. Mislim, da je to naša glavna težava. Lahko bi govorili o posamičnih elementih igre, ampak mislim, da je pomanjkanje sproščenosti največji problem.«

Krkaše v naslednjem krogu, ki bo že v sredo, čaka gostovanje v Murski Soboti.

Sportklub prva odbojkarska liga, 2. krog:

Krka : Hiša na kolesih Triglav Kranj 0:3 (-18, -18, -21)

Krka: Hafner 1, Štefanič U., Erpič 3, Vrhovšek 10, Borin (L), Štefanič M., Travnik 7, Kožar, Pulko 9, Lindič 1, Jaklič (L), Renko 1, Koncilja 2. Trener: Tomislav Mišin

Hiša na kolesih: Ibrišimovič 3, Nanut 10, Glamočanin, Tučen 10, Bregant 15, Godnič 4, Libnik (L), Snedec, Mali 11, Štembergar Zupan, Šikanič, Maček, Fajfar (L). Trener: Sašo Rop.

Merkur Maribor : Calcit Volley 2:3 (-18, -18, 28, 23, -11)

Salonit Anhovo : ACH Volley 3:1 (20, -22, 19, 21)

Hoče : Panvita Pomgrad 1:3 (-17, 22, -23, -20)

Lestvica:

1. Salonit Anhovo 2 2 0 6:3 5

2. Calcit Volley 2 2 0 6:4 4

3. Hiša na kolesih Triglav 2 1 1 5:3 4

4. Panvita Pomgrad 2 1 1 5:4 4

5. Hoče 2 1 1 4:3 3

6. ACH Volley 2 1 1 4:4 3

7. Merkur Maribor 2 0 2 3:6 1

8. Krka 2 0 2 0:6 0

Besedilo in fotografije: R. N.

