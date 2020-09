Po 26 letih naslov spet v Krško

27.9.2020 | 09:00

Najboljši trije Slovenci

Krško - Na stadionu Matije Gubca je bila včeraj edina dirka odprtega državnega prvenstva Slovenije v speedwayu. Zmago je v finalni vožnjo s sabo v Italijo odnesel včeraj za vse prehitri Michele Paco Castagna, drugo mesto in s tem naslov državnega prvaka pa je pripadlo favoritu domačega AMD Krško Maticu Ivačiču. Tretji je bil član AMTK Ljubljana Nick Škorja, mladinski naslov pa si je borbeno in povsem zasluženo priboril mladi, komaj petnajstletni Anže Grmek (AMTK Ljubljana). Osemnajstkratni državni prvak Matej Žagar tokrat ni branil naslova.

Ob odsotnosti Žagarja so pričakovanja posavske in dolenjske publike upravičeno postala velika, saj krški dirkači naslova državnega prvaka niso osvojili vse od leta 1994, ko je ta prestižni naslov za AMD Krško osvojil Gerhard Gery Lekše. Večina poznavalcev se je že pred dirko strinjala, da bo tokrat glavni boj potekal med domačinom Maticem Ivačičem in Laščanom, sicer dirkačem AMTK Ljubljana Nickom Škorjo. Neznank je bilo sicer kar nekaj, saj nihče ni mogel napovedati, kako bosta vozila povabljena dirkača iz Italije Castagna in Covatti, ki v svetu speedwaya kotirata kar visoko. Veliko je bilo tudi ugibanj, kako bo pripravljena steza, saj je znano, da se na trših bolje znajde Ivačič, na mehkejših pa Škorja. Skratka ugibanj pred dirko je bilo veliko in ob tem smo ponovno lahko ugotovili, da je speedway šport, ki v Krškem, Posavju in na Dolenjskem še vedno kotira visoko, saj je bilo zanimanje za dirko veliko, posledično pa v teh koronskih časih tudi odličen tudi obisk.

Sama dirka se je začela s nekoliko grenko novico, saj povabljena voznika, Slovak David Pacalaj in Nemec Marius Hilldenbrant, nista uspela priti do Krškega, in vodstvo AMD Krško je imelo veliko dela, da je zapolnilo štartno listo. Že ob prvih nastopih je bilo jasno, da favoriti ne bodo nič prepuščali naključju, tako da so gledalci ob dobrih in gledljivih vožnjah v rednem delu dirke videla vseh pet zmag domačega favorita Ivačiča, neposredno v veliki finale pa se je mogoče nekoliko presenetljivo, a povsem zasluženo prebil tudi Italijan Castagna. Za njima se je za enaindvajseto vožnjo, t.i. last chance, odvijal velik boj med včeraj nekoliko slabše razpoloženim Škorjo, Italijanom Covattijem, Avstrijcem Danielom Gappmaierjem, presenečenjem večera petnajstletnim Anžetom Grmekom in drugim voznikom AMD Krško, veteranom Denisom Štojsom.

Ob enakem številu osvojenih točk sta se zaradi zmag v posameznih vožnjah v 21. vožnjo prebila Grmek in Gappmaier, tako da je veteran Štojs iz boja za naslov prvaka izpadel še pred koncem dirke. Grmeka pred dirko nihče ni uvrščal v krog dirkačev, ki bi se lahko potegovali za finale, a je mladenič s svojimi vožnjami osupnil vse in se prebil v vožnjo za preostali dve mesti v finalu. V njej so se pomerili Gappmaier; Covatti, Škorja in Grmek. Covatti je takoj izpadel iz boja, saj ga je ob štartu dvignilo in sledil je spektakularen padec, na srečo brez posledic. Vožnjo je tako dobil Gappmaier pred Škorjo in Grmekom.

V finalni vožnji so se tako udarili Castagna, Ivačič, Škorja in Gappmaier. Castagna je presenetil vse že na štartu in pobegnil, Ivačič, Škorja in Gappmaier pa so vsak po svoje poskušali narediti kaj več, a steza je bila tokrat pripravljena nekoliko trše in ni dopuščala veliko prehitevanj. Tako je finale in s tem dirko dobil Castagna, drugo mesto in naslov državnega prvaka je pripadlo domačinu Ivačiču, tretji pa je bil Škorja.

Na dirki so na koncu podelili tri vrste pokalov in priznanj. Najprej so bili na zmagovalnem odru prvi trije iz finala, nato je sledila podelitev priznanj najboljšim trem mladince, nato pa sta sledili še podelitvi in razglasitvi priznanj državnima prvakoma, ki sta postala v članski konkurenci Matic Ivačič, član domačega AMD Krško, in mladi Amže Grmek iz AMTK Ljubljana med mladinci.

Ob robu dogajanja na stezi lahko mirno pohvalimo organizacijo dirke, ki je bila tako kot vedno na visokem nivoju in prav AMD Krško ima velike zasluge za to, da je dirka za naslov državnega prvaka sploh bila, saj so Ljubljančani letos ostali brez stadiona, v Lendavskem klubu pa kot kaže sploh niso imeli ambicije po organizaciji le te.

Vrstni red: 1. Michele P. Castagna (Ita): 14+3, 2. Matic Ivačič (AMD Krško): 15+2, 3. Nick Škorja (AMTK Ljubljana): 12+1, 4. Daniel Gappmaier (Avt): 10+0, 5. Anže Grmek (AMTK Ljubljana): 10, 6. Nicolas Covatti (Ita): 11, 7. Denis Štojs (AMD Krško): 10, 8. Bastian Borke (Dan): 9, 9. Jakub Valkovič (Svk): 8, 10. Jernej Hriberšek (AMD Krško): 6, 11. Miran Praznik (AMD Krško): 5, 12. Rastislav Cifersky (Svk): 3, 13. Nicolas Vicentin (Ita): 2, 14. Peter Luttenberger (Avt): 1

Tekst: Mitja Pungarčič/Mediamark

Foto:David Boštjančič

