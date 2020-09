Po novem se bo mogoče z negativnim testom izogniti karanteni

27.9.2020 | 10:45

Vlada je na včerajšnji dopisni seji spremenila pravila odrejanja karantene, in sicer je rumeni seznam tveganih držav nadomestila z oranžnim, še vedno pa za vstop v Slovenijo iz vseh držav z izjemo tistih na zelenem seznamu velja karantena. Tej se bo od ponedeljka mogoče izogniti s predložitvijo negativnega testa na novi koronavirus.

Z odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Slovenije se pravila odrejanja karantene spreminjajo na podlagi priporočila Evropske komisije, so po dopisni seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Na oranžni seznam držav bodo uvrščene države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), bodo torej uvrščene na oranžni seznam, so pojasnili.

Še vedno velja, da za vstop v Slovenijo iz države na zelenem seznamu ne bo odrejena karantena. Pri tem pa je novost, da se za prihod iz države na zelenem seznamu šteje tudi, če je oseba v njej bivala neprekinjeno najmanj 14 dni pred vstopom v Slovenijo, to pa lahko izkaže z dokazilom.

Kot najpomembnejšo novost pa vlada izpostavlja določbo, po kateri bo vstop v Slovenijo iz držav na oranžnem in rdečem seznamu, ne da bi bila odrejena karantena, po novem možen tudi le z negativnim testom na prisotnost sars-cov-2, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen pri kateri od verodostojnih organizacij v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji. Uredba bo uveljavljena v ponedeljek, 28. septembra.

12 izjem, ki negativnega testa ne potrebujejo

Pri tem je vlada določila tudi 12 izjem, ko karantena ne bo odrejena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa, pa čeprav je prišla iz katere od držav z rdečega ali oranžnega seznama.

Med temi izjemami so čezmejni dnevni delovni migranti, mednarodni prevozniki, osebe z diplomatskim potnim listom, člani tujih uradnih delegacij, predstavniki tujih varnostnih organov, pripadniki Slovenske vojske, policije ali uslužbenci državnega organa in še nekateri drugi. Ena od izjem so denimo tudi osebe, ki prehajajo mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov.

Dodatno so določene še tri izjeme, ko karantena ne bo odrejena in oseba tudi ne potrebuje negativnega testa. Vstop iz sosednjih držav, ne glede na to, ali je ta na oranžnem ali rdečem seznamu, se tako dovoli dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, lastniku nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ter tudi vsem, ki lastnikom ali najemnikom kmetijske površine v sosednji državi nudijo pomoč pri sezonskih delih.

Dodatno velja še ena izjema brez karantene in negativnega testa, in sicer za osebo, ki v Slovenijo prihaja iz države članice EU oziroma države članice schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.

Vlada je prav tako določila, da bo lahko oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, v času trajanja karantene opravila testiranje na prisotnost novega koronavirusa. Če bo izvid testa negativen, ji bodo odločbo odpravili.

