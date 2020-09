FOTO: Z avtom v prometno signalizacijo, ki je nato poškodovalo drugo vozilo

27.9.2020 | 18:30

Današnja nezgoda v Sevnici (foto: PGD Sevnica)

Danes ob 13.47 je na Planinski cesti v Sevnici osebno vozilo trčilo v prometno signalizacijo, ki je nato poškodovala drugo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so kraj zavarovali, odklopili akumulator na vozilu, preprečili iztekanje nevarnih tekočin in očistili vozišče. Poškodovanih ni bilo.

Petkova nesreča - trčil v pešca

V petek okoli 14. ure se je v Grosupljem zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec. Voznik je odvzel prednost pešcu na prehodu za pešce. Pri tem se je pešec lažje poškodoval. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Vlomi

V okolici Grosuplja so včeraj vlomili v hišo in ukradli gotovino. Lastnika je neznanec oškodoval za okoli 1.000 evrov.

V Grosupljem so neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja, od koder so odpeljali akumulator in gorivo. Podjetje je oškodovano za okoli 200 evrov.

M. K.